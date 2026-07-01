El claro mensaje de Mourinho para 'La Fábrica': "Primero una base sólida y luego los jóvenes"

Joaquim Milheiro, director técnico del fútbol de formación del Benfica, contaba en conversación con SPORT que José Mourinho era un habitual en el campus del conjunto portugués, donde conviven los canteranos y los jugadores del primer equipo. Incluso cuando ultimaba su regreso al Real Madrid, el técnico de Setúbal presenció varios partidos del fútbol base, del que se despidió personalmente.

Anísio y Banjaqui, sus 'wonderkids' en el Benfica

Durante su corta pero intensa etapa en el Benfica, club al que también regresó en un momento convulso, hizo debutar a jugadores como José Neto, Tiago Freitas, Rodrigo Rego, Gonçalo Moreira, Iván Lima, João Veloso, Daniel Banjaqui o Anísio Cabral. Estos dos últimos sobresalen por encima del resto en una generación que alcanzó la Final Four de la Youth League (el equipo la conquistó en 2022) que acabaría conquistando el Real Madrid.

A la izquierda, Anísio Cabral y Daniel Banjaqui, dos de los 'meninos de ouro' de la cantera del Benfica que dirige Joquim Milheiro (izquierda). / SL BENFICA

En su regreso a Valdebebas, el trabajo será similar al que desarrollaba en el Benfica, "donde llevaba un seguimiento casi constante del fútbol de formación", según comentan desde su entorno. "En el Real Madrid también tendrá una presencia habitual, pero más que prometer una apuesta por los jóvenes, quiere construir una base más sólida que permita la llegada de jugadores de la cantera de un modo sostenido", explican fuentes cercanas al técnico luso.

El mensaje es claro: los canteranos no volverán a cargar con el peso de un primer equipo en crisis, como sucedió la temporada pasada. El 'albacetazo' de la Copa del Rey, que supuso el debut de Arbeloa en el banquillo, retrató a las estrellas del Real Madrid, que no viajaron al encuentro y asistieron desde la distancia a una eliminación en la que David Jiménez, Jorge Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y Palacios fueron quienes dieron la cara. El predecesor de Mourinho apostó con fuerza por futbolistas como Thiago Pitarch, hasta el punto de convertirlo en titular en partidos de máxima exigencia, aunque el desplome del equipo terminó reduciendo su protagonismo.

Pitarch, un caso especial

El mediocampista acumuló titularidades de primer nivel en partidos de Liga y Champions. Terminó el curso bajando al Castilla para ayudar en el tramo decisivo de una temporada en la que el filial se quedó a las puertas de conquistar la Premier League International Cup y cayó eliminado ante el Sabadell en los playoffs de ascenso. Mourinho tiene pendiente una conversación con un jugador que ha demostrado personalidad en escenarios de máxima exigencia y que contará con un gran escaparate en el Europeo sub-19.

El centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch (i) es felicitado por el entrenador Álvaro Arbeloa al ser sustituido, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid. / Juanjo Martín / EFE

En el debut ante Gales, resuelto con un contundente 0-7, Pitarch, tentado para jugar con Marruecos, repartió tres asistencias. A diferencia de lo que sucede en la selección absoluta, la sub-19 cuenta con una amplia representación madridista, reflejo del buen momento que atraviesa la cantera blanca. Diego Aguado, Mario Rivas, Daniel Yáñez, Javi Navarro y Jesús Fortea están en la convocatoria.

En su primera etapa en el Real Madrid, Mourinho hizo debutar a una veintena de canteranos. Entre ellos, Morata y Nacho fueron los únicos que lograron consolidarse en el primer equipo. Esa experiencia explica el pragmatismo con el que afronta su segunda etapa en el banquillo blanco. La prioridad pasa por recuperar la competitividad del equipo y, en ese sentido, el club ha acometido incorporaciones tempranas como las de Marc Cucurella o Bernardo Silva. "Hace falta una base sólida para proteger a los jóvenes de la cantera. Si se les lanza con demasiada presión, acabarán sin reunir las condiciones necesarias para consolidarse", sentencian voces cercanas a un entrenador involucrado, pero cauteloso, con el fútbol base.