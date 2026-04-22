El 'clan del Real Madrid' no quiere a Neymar Jr. en el Mundial

La posible convocatoria de Neymar Jr. para el Mundial 2026 se ha transformado en un debate nacional en Brasil, donde incluso es materia de encuestas realizadas por institutos de opinión pública, que han hecho un paréntesis en un año de comicios presidenciales.

Y la polarización no solo afecta a la esfera política (se prevé en octubre un durísimo cara a cara entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ahora encarcelado por intento de golpe de Estado), sino que tiene al ahora jugador del Santos como protagonista. Una encuesta de los institutos Genial y Quaest arroja que el 47% de los brasileños defiende su convocatoria, mientras que un 45% es contrario. El 8% restante no se posicionó o no contestó.

El anuncio de la lista final de Carlo Ancelotti, programado para el 18 de mayo en Río de Janeiro, ha despertado un interés solo comparable al de 2002, cuando Luiz Felipe Scolari decidió dejar fuera a Romário, y el técnico gaucho, que ganaría el ‘Penta’ aquel año, casi fue linchado en las calles de la Cidade Maravilhosa.

Ahora, Neymar Jr. protagoniza una autocampaña de bombo y platillo para que Carletto dé el brazo a torcer y lo convoque, aunque sea en el minuto 90, por primera vez desde que es seleccionador. Su rendimiento, sin embargo, tampoco ayuda en nada. Da una de cal y otra de arena. Su último partido del Brasileirão, el domingo en la Vila Belmiro, en la derrota contra el Fluminense (2-3), fue un espanto. Perdió 34 balones y solo tuvo un 68% de efectividad en los pases. Salió abucheado y tapándose los oídos para no oír la bronca de su propia ‘torcida’.

Neymar Jr. no consigue jugar bien con regularidad en el Santos / Guilherme Dionizio / EFE

A Ney se le acaba el tiempo. Juega tenso, cabreado y peleado con el mundo. Es la antítesis de la sonrisa que Ronaldinho Gaúcho ahora pasea por el mundo en su deliciosa serie documental en Netflix.

Un apoyo que ya no es incondicional

Los seguidores más fieles a Ney estaban hasta ahora dentro del propio vestuario de la Seleção. Los que fueron en su día sus compañeros, o la nueva generación que lo tiene como ídolo o inspiración, defendían con convicción su presencia en el Mundial, convencidos de que un poco de Neymar es mucho Neymar y de que puede sacar las castañas del fuego incluso reduciendo su aportación a los minutos finales de altísima presión. Es la misma postura que tienen los exinternacionales.

En las últimas semanas, esta unanimidad interna se ha roto. Y, por distintos motivos, da la casualidad de que algunos de los internacionales del Real Madrid podrían verse afectados negativamente por la presencia del astro. El que más es Endrick, que, a pesar de su último gran partido con el Olympique Lyon, no tiene aún garantizada su plaza y que compite por Ney, que podría ser llamado como ‘9’, dado que su cuerpo ya no le da para jugar alejado del área.

Endrick celebra su tanto contra el PSG el último fin de semana / Lyon

Y el otro es Vinícius, por motivos que no son estrictamente deportivos. En la última fecha FIFA, en la que se lesionó Raphinha, el extremo merengue llevó la ‘10’, en un adelanto de lo que ocurrirá en el Mundial, lo que escenificó que será el nº 1, con todo lo que esto implica.

Con el ex del Barça y PSG en casa, Vinícius centra los focos en él, lo que supone un impacto publicitario brutal en un país continental que se paraliza en cada uno de los partidos de su selección. Además, disfruta de las prebendas internas que la CBF siempre concede a su ídolo máximo, de las que ya disfrutó en su día Ronaldo o durante más de una década Neymar.