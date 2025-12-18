Clamor por el penalti a favor del Madrid: "¿Habrá vídeo de Real Madrid TV?"

Fue la jugada que marcó el devenir del encuentro copero entre el Talavera y el Real Madrid. Los blancos se adelantaron gracias a un gol de penalti de Kylian Mbappé, pero la acción de la infracción fue muy discutida. El balón tocó en la mano de un futbolista local, que la tenía en una posición natural y que además había despejado primero de cabeza.

En los medios nacionales llamó la atención que Cuadra Fernández, árbitro del encuentro, tomará la decisión de señalar pena máxima. "No es penalti, tiene el brazo abajo", señaló el ex árbitro Iturralde González.

Sus compañeros en SER fueron igual o incluso más contundentes. "Me parece vergonzoso. El penalti lo ha pitado Carreras, no era", afirmó Antonio Romero, mientras que Dani Garrido no daba crédito a lo que sucedía: "Lo que no ocurre, desde luego, es lo que dice Cuadra Fernández. Lo que dice con gestos no es lo que ha ocurrido".

Incluso reconocidos madridistas confesaron que no era posible que hubiera pitado penalti por eso. "Esto es una vergüenza de penalti", sentenció Poli Rincón en COPE, una opinión que compartió Tomás Guasch: "Es una broma. Esto es impresentable". Fue entonces cuando Manolo Lama soltó una pregunta que no pasó desapercibida: "¿Habrá vídeo de Real Madrid televisión mañana?".

Durante la retransmisión del partido en El Chiringuito, los protagonistas de la emisión tampoco vieron infracción. "Para mí no es penalti", apuntó Javi Balboa, a la vez que Alfredo Duro y Fernando Sanz se mostraban contundentes. "En mí fútbol, esto no es penalti", dijeron ambos.

El penalti terminó decidiendo el partido, ya que fue un alivio para el Madrid abrir la lata tras muchos esfuerzos y acto seguido llegó el segundo gol de los blancos.