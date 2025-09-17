Clamor por el "indignante" penalti señalado al Marsella

En Francia aún no se creen el penalti indignante señalado sobre Facundo Medina por unas manos para nada intencionadas en el partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella. En cuadro francés estalló desde su entrenador, Roberto de Zerbi, hasta el director deportivo, Medhi Betania, y la gran mayoría de medios comunicación.

Mientras De Zerbi habló de "vergüenza", el director deportivo no se cortó para nada la lengua: "Perder así es indignante". Benatia se remontó al 2018 en un penalti que significó la eliminación de la Juventus para recordar el trato de favor que acostumbra a tener el Real Madrid. "Es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido hace siete años (penalti a Lucas Vázquez en las semifinales Real Madrid-Juventus) Tengo el mismo sentimiento".

En aquella ocasión, el árbitro señaló un piscinazo de Lucas Vázquez ante Buffon, que Cristiano Ronaldo transformó para que el Real Madrid continuara vivo en la Champions League en el tiempo de descuento.

La reflexión de Benatia fue que le resultó "decepcionante vernos con once contra diez con el partido controlado, y ver cómo se nos escapa. También es decepcionante que nos señalen un penalti así. No diré que sea imaginario, pero me parece muy duro. Medina toca el balón con el pie y luego con el brazo, pero está en plena entrada. Perder así es frustrante".

RMC Sports calificó de "terrible" la decisión del colegiado bosnio Irfan Peljto, mientras que Samir Nasri, comentarista en Canal + Francia habló de "escándalo", matizando que "diríamos lo mismo sin importar el equipo". El ex internacional recalcó que la jugada "no es penalti en la vida" y que no era capaz de comprender cómo se había podido decretar una pena máxima de estas características.

L'Equipo también mostró su incredulidad ante "un penalti severo contra el Marsella". El prestigioso diario deportivo relató que Vinicius quiso regatear a Medina y que "el jugador del Olympique lo bloqueó, pero cayó. Al intentar levantarse del suelo, le tocó el balón en la mano. El árbitro Peljto no dudó y pitó penalti".

El ruido mediático provocado por el Real Madrid tras la expulsión de Huijsen en Anoeta tuvo consecuencias inmediatas en la Champions League. Un penalti sacado de la manga le permitió salvar los tres puntos con un árbitro que se atrevió a expulsar a Carvajal por su cabezazo a Rulli, pero que no tuvo la personalidad suficiente para aguantar la presión y dejar que la acción de Facundo Medina continuara, tal y como indica la lógica del fútbol.