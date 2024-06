Clamor contra Bellingham: "Fue inexistente"

Jude Bellingham arrancó la Eurocopa en plan estrella con ese gol de cabeza que valió el triunfo para Inglaterra en su estreno ante Serbia (0-1). Los elogios se dispararon en todo el mundo y le señalaban como una de las estrellas del torneo. Pero la situación ha dado un giro de 180 grados tras empatar contra Dinamarca (1-1) y Eslovenia (0-0). La prensa inglesa señala al madridista como el problema principal que tiene que solucionar el seleccionador Gareth Southgate.

De más a menos

El centrocampista británico vive del éxito de sus cinco primeros meses con el Real Madrid, en los que sorprendió a todos con su registro goleador acompañado de ese talento natural que parece bailar cuando juega al fútbol. Las lesiones y el desgaste físico empezaron a pasarle factura, para hacer una segunda parte de temporada discreta y llegar a la Eurocopa saturado de partidos y dolorido por una luxación de hombro que le podría obligar a pasar por el quirófano, además de un fuerte esguince de tobillo.

“Inglaterra tiene que cambiar, y eso significa prescindir de Jude Bellingham”, opinan en ‘The Guardian’, que lo argumenta así: “Lo correcto sería desplazar a Phil Foden al interior y prescindir de Jude Bellingham. Estuvo sensacional en la primera parte del primer partido de Inglaterra, pero fue interesante que Gareth Southgate observara cómo el centrocampista se desvanecía en la segunda parte contra Serbia. Contra Dinamarca, Jude Bellingham estuvo pesado y obstinado en Frankfurt. Su presión fue inexistente. Ralentizó a Inglaterra aferrándose al balón”.

Falta de liderazgo

“Me parece que está muy frustrado. He estado exactamente en la misma situación que él. Como talismán de Inglaterra y del Real Madrid, no le he oído hablar. Como uno de los jugadores emblemáticos de la selección inglesa, debería estar al frente de ella”, apunta Wayne Rooney, mientras que ‘The Guardian’ resalta sus errores: “Era casi como si Bellingham pensara que tiene que ser Diego Maradona en México’86. Fue sorprendente la frecuencia con la que perdió la posesión del balón. Parecía asfixiado por la presión”.

“Nadie descarta a Jude Bellingham. Es el futuro de Inglaterra, pero Gareth Southgate necesita un equipo para el presente. Los mejores jugadores son los que pueden ayudar a Inglaterra a ganar lo que podrían ser cuatro partidos más, y Jude Bellingham puede considerarse afortunado si se le da otra oportunidad el domingo”, concluye en ese análisis en el que el centrocampista del Madrid no pasa el corte tras una primera fase con más sombras que luces.