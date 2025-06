El City niega estar interesado en Rodrygo

Desde hace meses, la situación de Rodrygo Goes en el Real Madrid está llena de incertidumbre. A sus 24 años, el extremo no solo no ha dado el paso adelante que el club y la afición esperaban de él, sino que su temporada ha sido más bien decepcionante.

No es una cuestión de oportunidades, ya que por tercer año consecutivo Rodrygo ha llegado a los 40 partidos como titular entre todas las competiciones. Se trata más bien de un tema puro y duro de rendimiento y mentalidad. El brasileño ha marcado 14 goles este curso, pero solo uno desde el pasado mes de febrero.

Una sequía que alarmó al Real Madrid y le obligó a preguntarse qué papel debía tener el jugador en el futuro más cercano. Tampoco ayudó la actitud del futbolista en ciertos momentos, reclamando protagonismo cuando la prensa se lo daba al tridente formado por Vinicius, Mbappé y Bellingham.

El equipo blanco se ha movido en el mercado con inteligencia y el fichaje de Franco Mastantuono va encaminado a ocupar el puesto de Rodrygo en el extremo derecho del ataque, ya que Xabi Alonso parece ver a Arda Güler como un jugador para jugar en una posición más cercana al centro del campo.

Mastantuono, con River Plate en el Mundial de Clubes / River Plate

Con la renovación de Brahim encaminada, Endrick teniendo que jugar más minutos en el ataque y la irrupción de Gonzalo García, la gran duda es dónde queda ahora el jugador brasileño.

Muchas han sido las informaciones que le han situado fuera del Real Madrid. No obstante, desde el entorno del jugador siempre han mantenido que el deseo y la prioridad de Rodrygo es seguir en el Real Madrid y triunfar en el conjunto blanco. El Mundial de Clubes puede ser clave en el asunto y, por lo pronto, Xabi Alonso le quitó la titularidad en el segundo partido y eligió mantener a un canterano como Gonzalo García en el ataque. Un mensaje muy claro y toda una declaración de intenciones.

La Premier va detrás de Rodrygo, pero el club con el que más se le ha relacionado en los últimos años, el Manchester City, de momento desmiente cualquier posible contacto con el jugador. Así lo han hecho saber mediante Jack Gaughan, periodista que sigue la actualidad del equipo 'sky blue'.

El que sí parece tener interés claro en Rodrygo, o al menos estar muy atento a la situación del extremo, es el Arsenal de Mikel Arteta. Eso sí, a día de hoy, viendo el rendimiento del atacante en los últimos meses, parece complicado que cualquier club cumpla las demandas tanto del Real Madrid, con el precio del traspaso, como del jugador, a nivel salarial.