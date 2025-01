City-Madrid, un duelo de campeones que llega demasiado pronto

Salió la bomba del bombo en el sorteo de la Champions. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City en los dieciseisavos de final. Los dos últimos campeones frente a frente. Una eliminatoria que supone un castigo para ambos, por sus malas notas en la primera fase. Los antecedentes hacen que ninguno esté contento con el cruce, conscientes de que ambos son serios candidatos al título. El consuelo para los blancos es que los celestes no están en su mejor temporada, y es que los de Guardiola llevan un curso preocupante.

Ancelotti y Guardiola volverán a verse las caras / Efe

Ninguno quería a ese rival antes del sorteo. No se olvidan de que será la cuarta temporada en la que se vean las caras en una eliminatoria. El consuelo para ambos es que el ganador del doble enfrentamiento de los tres años anteriores acabó llevándose el título: los blancos, en la 2022 y 2024 y los citizen, en la 2023. Sin lugar a duda, eran dos de los grandes favoritos a ser campeones al comenzar el torneo, pero uno se quedará en tierra por la pobreza de su fútbol hasta aquí.

El factor campo

Las trayectorias han sido inversas en esta Champion. Mientras los madridistas han ido de menos a más, los citizen han lo han hecho de más a menos para meterse en el bombo sobre la campana. Eso supone una pequeña ventaja para los blancos, que jugarán el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, y ya se sabe aquello del miedo escénico que provoca el coliseo blanco, que da alas a su equipo cuando más lo necesita.

Será eliminatoria más espectacular de los dieciseisavos de final, todo un clásico del fútbol europeo de los últimos años que está al cincuenta por ciento entre dos equipos que están lejos del nivel mostrado en temporadas anteriores, pero que en cualquier momento pueden despertar y provocar terror a sus adversarios. “El City está pasando por un mal momento, pero tienen una enorme calidad. Sería difícil batirles”, aseguraba el inglés Bellingham, que en su primera temporada con los blancos dejó a los celestes en la cuneta para ganar su primera Champions.

Víctimas de las lesiones

“Hemos tenido problemas desde el inicio de la temporada. Si no hubiésemos tenido tantas lesiones no estaríamos en la posición en la que estamos”, decía Guardiola a mediados de mes. Y es cierto, las lesiones dejaron fuera por varias semanas a hombres como De Bruyne, Aké, Haaland, Walker, Grealish, Stones, Rubén Dias entre otros, pero sin duda la baja más importante ha sido la de Rodri, Balón de Oro. Va recuperando efectivos poco a poco, lo que no se sabe con qué ritmo llegarán a la eliminatoria los que reciban el alta.

El Real Madrid, por su parte, también se ha tambaleado por culpa de las lesiones, especialmente con Militao y Carvajal, que se sumaron a la de Alaba para dejar la defensa descompuesta. Sin embargo, el regreso del austriaco es una buena noticia, para cuando se juegue el primer partido en el Etihad podría estar completamente recuperado. El principal problema es el lateral derecho, donde tiene un agujero en partidos de alto riesgo con Lucas Vázquez. Ancelotti tendrá que dar una vuelta a esa posición, y quien sabe si apostará por Valverde tras recuperar a Alaba y devolver a Tchouameni al centro del campo.