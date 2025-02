El City le recuerda a Vinicius el Balón de Oro en un polémico tuit

El Manchester City - Real Madrid es un duelo morboso: Guardiola ante el Madrid, los últimos precedentes, Mbappé contra Haaland y por supuesto, Vinicius con el equipo del jugador que le arrebató el Balón de Oro, Rodri Hernández.

Pues otra 'pullita' de los citizens ya está en las redes sociales. Los ingleses subieron unos cuantos carruseles de fotos previa al inicio del encuentro, uno de ellos de la llegada de los jugadores visitantes al Etihad Stadium. La fotografía que abre este grupo de fotos es una de Vinicius Jr llegando con una bolsa y de fondo un poster gigante de Rodri con el Balón de Oro 2024.

Una imagen que ya es viral en redes sociales por los dos protagonistas y su significado. En el campo, no podremos ver el duelo de los dos crakcs ya que el español sigue lesionado de larga duración.

El City no se olvida del Balón de Oro

Además, esta no ha sido el único ataque del City al brasileño. En el inicio del encuentro se mostró una gran pancarta en el fondo del estadio con una foto de Rodri y una frase: "Stop Crying your heart out" haciendo referencia a una canción de Oasis, grupo claramente asociado al club inglés.