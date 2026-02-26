El City insta a Vinicius a que no renueve

El futuro de Vinícius Jr. sigue sin aclararse. Acaba contrato con el Real Madrid en 2027 y negocia desde hace meses su renovación sin llegar a un acuerdo. Ambas partes son optimistas, principalmente por el deseo de Florentino Pérez y del propio jugador de mantener la relación.

Sin embargo, hay diferencias económicas entre lo que exige el jugador y el techo salarial del club. Una circunstancia que provoca el interés del fútbol saudí e incluso de la Premier League, que nunca ha perdido de vista al brasileño. Tanto, que estos días se especula en Inglaterra con la posibilidad de que el City intente su fichaje.

Pendientes de Guardiola

El City, que puede ser rival del Real Madrid por cuarto año consecutivo en la Champions, habría puesto sus ojos en el delantero madridista. Le insta a que no amplíe su relación con los blancos pendientes del futuro de Pep Guardiola, que también acaba contrato en 2027. En caso de no continuar, el club citizen iría a por el brasileño, al que pagaría lo que pide y no le da el Madrid.

Vinícius quiere seguir en el Madrid, pero si le hace una buen oferta para renovar / EP

Vinícius no encaja en las premisas futbolísticas del técnico catalán, que se ha decantado en los últimos años por fichar a Rodrygo antes que a su compatriota. Un jugador más táctico y también desequilibrante en el uno contra uno. Sin embargo, el Madrid lo ha declarado intransferible, tiene contrato hasta 2028, y una cláusula de mil millones de euros.

Más cerca

En las últimas semanas, representantes del fútbol árabe, que no han escondido sus aspiraciones de convertir a Vinícius en cabeza de cartel de su competición, aseguran que su fichaje se complica ante el acercamiento de posiciones entre los apoderados del jugador y del club madridista.

La fórmula para cerrar un acuerdo no pasaría por aumentar el salario, sino en pluses por objetivos que convencerían al brasileño para ampliar su relación. Vinícius, 25 años, llegó al Real Madrid en la temporada 18-19 y se ha convertido en uno de los referentes del equipo. Tras año y medio irregular, se está destapando en este 2026 en el que se ha convertido en el líder desplazando a un renqueante Mbappé.