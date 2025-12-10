El City fulmina la imbatibilidad de un Real Madrid con rotaciones

El Manchester City castigó las rotaciones de un Real Madrid ya clasificado en el 'top 6' para la siguiente ronda, tumbó su imbatibilidad en la competición y demostró su necesidad, con hambre para golear 0-4 en el estadio Alfredo di Stéfano, con una segunda parte de gran superioridad.

La prioridad del Real Madrid no era el duelo ante el City y quedó demostrado. Su técnico, Julián López de Lerman, prescindió de jugadores clave en el pleno de cinco triunfos con el que llegaron a la cita y entremezcló futbolistas de varios equipos de las categorías inferiores.

Se evidenció en el juego, inferior a un City que mordió arriba, dio siempre buen trato al balón y espero su momento para imponerse. Había disfrutado de la primera ocasión Ignacio Gascón, tras robo en una rápida transición mal ejecutada con disparo cruzado, cuando el duelo comenzó a decantarse. De una falta en la frontal sacó oro Gray a los 23 minutos. Su golpeo, al palo del portero, encontró la tardía reacción de Voloshyn.

Buscó la reacción el Real Madrid, con un disparo de Izan, pegado al poste, y una volea de Fortea en un rechace de un saque de esquina. Fue un espejismo. Nunca estuvo cómodo ante un rival que le impidió crear juego. Solamente en contragolpes pudo acercarse a un mejor resultado, como cuando encontró el error grave de Noble en un mal pase a su portero y el hambre de Liberto provocó un penalti que pudo dar el empate.

Se tardó más de dos minutos en lanzarlo y el portero Brits, que derribó a Liberto y pidió ser atendido cuando se iba a golpear la pena máxima, salió vencedor del pulso psicológico. Adivinó el golpeo a su lado derecho y se quedó con el balón.

Heskey, potente en cada acción y con gran golpeo, ya pudo sentenciar antes del descanso con un disparo que sacó arriba Voloshyn. Lo haría más tarde, después de intentos infructuosos madridistas, que apenas generaron acciones de peligro. Espinosa perdonó la más clara con un golpeo desde el punto de penalti y Reyes se topaba con el travesaño.

De esa acción que pudo significar el empate se pasó a un final en el que el City fue un rodillo. A los 70 minutos, de un grave error de Leo siendo último hombre, desequilibrándose en la duda en el inicio de la jugada, surgió un robo de McAidoo con metros por delante sin oposición para currar y para superar por abajo la salida del portero.

Heskey hacía el resto, ante la pasividad en la marca marchándose de hasta cuatro rivales en el 84 firmando el tercero y cerrando de penalti en el 89 el triunfo que permite ascender puestos en la clasificación al City (décimo) para tener un cruce más asequible y provoca la caída del Real Madrid del liderato a la cuarta plaza.