El City desespera al Madrid con Rodri: el fichaje, en serio riesgo

El Madrid pensaba que el fichaje de Rodri, al igual que el de Diomande, sería un camino de rosas pero está comenzando a encontrarse en serias dificultades para cerrar operaciones. En el caso del centrocampista, el Manchester City está ejecutando a la perfección su estrategia marcando un precio del que no piensan bajar. Porque no tienen necesidad de vender y porque no les importa retener al futbolista aunque se vaya libre en el 2027. Quieren 70 millones de euros aunque sea con variables y de ahí no se moverán.

La estrategia del Manchester City en materia de ventas siempre ha sido escrupulosa: dejan salir a cualquier jugador que lo pida, pero siempre que la propuesta económica sea satisfactoria para el club. El Barça ya bebió de esta medicina con el fichaje de Eric Garcia, al que tuvieron que esperar a que saliera libre, o con Bernardo Silva, por quien se rechazaron numerosos acercamientos.

Rodri ya ha dado el paso de pedir salir y ahora falta que el Madrid cumpla la exigencia de abonar las cantidades que el club inglés considera justas por el Balón de Oro. En Madrid pensaban que la operación se iba a concretar en 48 horas y ya tienen claro que esto va para largo y que su desenlace no está tan claro como se pensaban.

Mientras tanto, el City va a lo suyo y está intentando cerrar el fichaje del mediocentro marroquí del Lille Ayyoub Bouaddi, que fue una de las revelaciones del Mundial. Por ahora no hay acuerdo, pero tiene pinta que el joven centrocampista acabará firmando en las próximas semanas. Su llegada no implica la salida de Rodri y si la de Kovacic, jugador que no entra en los planes de Maresca.

Rodri sí que ha llegado ya a un entente total con el club blanco y hará todo lo posible por salir, pero su relación especial con el City le obliga a ser cauto en las negociaciones. Creía que su tasación iba a ser inferior, pero las prisas y necesidades del Madrid pueden abortar una operación que parecía hecha.