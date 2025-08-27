Los cinco plenos de Xabi

Hay jugadores y jugadores. No hace falta ser tan hábil como Vinicius, o tan comprometido como Rudiger, lo importante es aportar al equipo y en eso Xabi Alonso es infalible. El entrenador del Real Madrid ha avisado que nadie es indiscutible en sus planteamientos, pero sabe, como sabe el madridismo, que hay jugadores imprescindibles más allá de que se queden algún partido en el banquillo.

Equilibrio y solidez

De los 25 futbolistas que componen la plantilla, cinco forman la primera columna vertebral que ha levantado en sus equipos iniciales. Elegidos por lo que aportan al juego colectivo. Courtois, Huijsen, Carreras, Valverde y Tchouameni han jugado completos los dos partidos de Liga y fueron fijos también en el Mundial de Clubes. Mantenerlos en el campo es asegurar el equilibrio: un portero, dos defensas y dos medios de contención.

Dean Huijsen, durante el partido contra el Salzburgo en el Mundial de Clubes / AP

Sobre ellos construye la solidez del nuevo Real Madrid. Los otros seis puestos los ha repartido entre jugadores creativos, encargados de hacer las diferencias en el marcador, con Mbappé al frente. De entre todos ellos hay uno que no se ha perdido ni un minuto desde que Xabi dirige al equipo, Courtois. El belga dejó atrás algunos problemas físicos la temporada pasada, para volver a ser el de siempre para disgusto de Lunin.

Dos defensas y dos medios

De los cinco, dos son recién llegados, Huijsen y Carreras. El central jugó todos los minutos del Mundial de Clubes hasta que fue expulsado a los 96 minutos del partido ante el Borussia. Se perdió la semifinal contra el PSG, en la que los blancos salieron goleados (4-0). Carreras jugó el Mundial con el Benfica, pero le han bastado 20 días de pretemporada para hacerse con el lateral izquierdo desplazando a Fran García a la suplencia.No le ha dado ni la oportunidad de debutar todavía en la Liga.

Valverde con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. / RMA

La presencia de Valverde y Tchouameni no extraña a nadie. Los dos pivotes blancos son la prolongación de Xabi Alonso en el campo. El uruguayo es un todoterreno incansable, polivalente e indispensable para el equipo como demostró con Ancelotti. El francés está siendo la gran revelación desde el comienzo del año. Provocó demasiadas dudas en sus dos primeras temporadas, en las que acumuló actuaciones grises que cuestionaron los 80 M€ que pagaron por él. Su explosión se ha hecho esperar, pero su rendimiento actual justifica lo que pagaron por él para ser fijo para Xabi, como lo fue para Ancelotti.