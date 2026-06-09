Los cinco frentes de la reconstrucción del proyecto deportivo del Real Madrid

Florentino Pérez ganó las elecciones a la presidencia del Real Madrid ante Enrique Riquelme, en una campaña abierta en la que prometió renovar un proyecto deportivo que acumula dos años de frustraciones y fracasos. Anunció el fichaje de Mourinho, los de Konaté y Dumfries además de traer a un galáctico; expresó su deseo de renovar a Vinícius, además de hacer una limpia en la plantilla que dependerá del técnico portugués.

Mourinho y fichajes

El dirigente madridista ha elegido a José Mourinho para liderar el cambio. El portugués es mano dura para meter en cintura a las estrellas, que han campado a sus anchas con los tres últimos entrenadores refugiados en la permisividad institucional concedida por el propio presidente. Deja en manos del portugués la reconstrucción de un equipo futbolísticamente a la deriva, en el que el lucimiento personal se ha impuesto al espíritu colectivo.

Consensuarán los fichajes y las salidas. En las próximas horas se espera que el Real Madrid haga oficial los fichajes de Konaté y Dumfries, relevos de Alaba y Carvajal. En el camino se cruza Rodri, al que Riquelme tenía en su lista de refuerzos. Endrick volverá al redil tras seis meses de cesión en el Lyon. Mourinho tendrá que decidir si recupera a Nico Paz y Víctor Muñoz, sin descartar que recurra a Chema Andrés o Jacobo Ramón como refuerzos defensivos.

Galáctico y Vinícius

Florentino Pérez anunció que fichará a un galáctico. "Haré la mayor oferta de la historia del club por un jugador: unos 150 millones", adelantó en plena campaña, y lo hizo para contrarrestar el anuncio de Riquelme de que ficharía a Haaland. Hay expectación por saber qué jugador intentará fichar en una lista en la que figuran Olise, Vitinha, Joao Neves e incluso Haaland.

El técnico del Benfica, José Mourinho, habla con el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. después de que se parara el partido entre el Benfica y el Real Madrid de Liga de Campeones. / JOSE SENA GOULAO / EFE

Un expediente por cerrar es la renovación de Vinícius. Llevan más de un año negociando la ampliación del contrato que termina en 2027. "Hay tiempo. Me encantaría que siguiera toda la vida. Nos ha ganado las dos últimas Champions y está muy identificado con el club…”, aseguraba, pero dejaba la puerta abierta: "Si no quiere estar en el Madrid y quiere firmar con otro, será libre de hacerlo. No lo voy a forzar a nada. Ni el dinero será lo más importante, nunca lo ha sido".

Limpia

Por último, la renovación del proyecto pasa por una limpia en la plantilla. El equipo blanco tiene 26 jugadores si Thiago se suma al primer equipo como está previsto y sin contar los que puede recuperar. Las decisiones las tomará Mourinho con el visto bueno del presidente. El técnico luso habría trasladado una lista de prescindibles formada por Ceballos, Rodrygo, Camavinga, Asencio, Fran García, Mastantuono y Brahim. Otra cosa es que se quieran ir al tener contratos en vigor.

Florentino tiene trabajo por delante para devolver al equipo a la primera línea. Durante la campaña electoral ha desvelado el camino que pretende seguir. Tendrá que confirmarlo cumpliendo sus promesas. Para ello ha elegido a Mourinho como cabeza de proyecto, con la idea de aunar voluntades y apartar a quienes busquen el lucimiento personal.