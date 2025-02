Los cinco deberes de Ancelotti

Carlo Ancelotti sigue tapando vías de agua. Cuando cierra alguna, como encontrar a Ceballos para circular el juego en el centro del campo, aparece otra y así desde que empezó la temporada. Pero hay algunos que se han enquistado y no acaba de resolver, lo que provoca altibajos y derrotas dolorosas como ante el Espanyol, ante el que no estuvo hábil para escapar de la red de seguridad defensiva que montó Manolo González para colapsar su ataque.

El italiano tiene cinco asuntos pendientes por solucionar, empezando por convencer a Vinicius y a Mbappé de que se impliquen en defensa. El entrenador madridista no deja de decir que “la defensa es la llave del éxito”, pero cerrar los caminos de su área empieza por los delanteros, algo que el brasileño y el francés no hacen. Hay muchas jugadas en las que quedan retratados, pero una en especial enerva a los seguidores blancos: cuando la presión del equipo funciona, roba y uno de los dos, o los dos, están en fuera de juego por no replegar a tiempo. Como este ejemplo hay muchos, sobre todo porque defienden con la mirada como hacia Bale en su momento.

La banda derecha y las rotaciones

Un problema grave es encontrar una solución a la banda derecha. La mejor, sin lugar a duda es poner a Valverde de lateral y sentar a Lucas Vázquez. El canterano ayuda en ataque, pero no tiene velocidad en el repliegue, o reprise en el uno contra uno ante extremos rápidos que le dejan siempre atrás. A eso suma que Tchouameni no es central y no es el más indicado para cubrir la espalda de su compañero como quedó al descubierto ante el Espanyol, con errores de bulto que pudieron adelantar el triunfo de los blanquiazules.

La tercera cuestión es confiar más en los suplentes para dar descanso a los habituales. La lesión de Rudiger entraba en las probabilidades de un jugador que lleva dos temporadas jugándolo todo, pero el italiano lo ha mantenido en el once hasta que se ha roto. Lo mismo puede ocurrirle a Valverde, aunque por detrás vienen otros como Bellingham o el propio Mbappé, a los que no da descanso nunca. Jugadores como Güler o Endrick podrían ser alternativas, además de Modric, al que sí dosifica por su edad.

La pizarra y el acierto

El cuarto asunto está en la pizarra. No se le están dando bien los rivales de altura con el Barcelona como principal ejemplo. No ha dado con la manera de anular el juego de Flick, pero también cayó contra el Milán, no pudo con el Lille y mucho menos con el Liverpool. Quizá el primer punto de estos deberes, que Vinicius y Mbappé se impliquen más en defensa, sea uno de los motivos pero, también, saber utilizar sus recursos para anular el de los rivales y potenciar los propios.

Y el quinto es leer el estado físico y técnico de sus jugadores. Ancelotti pone a los mismos estén bien o mal, es incapaz de sentar a uno de sus elegidos cuando están desacertados. El último ejemplo fue ante el Espanyol, manteniendo en el campo a Vinicius en un mal día del brasileño. Que sí, que puede esperar un coletazo para que resuelva el partido, pero también hay otros que pueden hacerlo. Güler, por ejemplo, fue el mejor en la Copa ante la Deportiva Minera, pero en lugar de premiar su esfuerzo y acierto lo ha penalizado sin volver a ser titular desde entonces: ocho partidos seguidos en el banquillo.