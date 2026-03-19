Cinco claves del cambio radical del Real Madrid

El Real Madrid ha vivido un proceso complicado en una temporada que empezó bien para venirse abajo por guerras internas del vestuario. Ese caldo de cultivo negativo limitaron su fútbol cuestionando el rendimiento de los jugadores. La desconexión reducía las opciones de ganar la Supercopa de España y en esa inercia cayó eliminado de la Copa. A partir de ahí, empezó a recuperar su identidad no sin sobresaltos para llegar a marzo vivo en la Liga y en la Champions.

El primer paso fue despedir a Xabi Alonso. El club hizo política avalando a Vinícius en su enfrentamiento con el tolosarra en medio de las negociaciones de renovación. Al brasileño le secundó parte del vestuario, creando una división en la plantilla que acabó trasladándose al terreno de juego. Xabi buscó la forma de apagar el incendio, pero sus decisiones técnicas y tácticas no convencieron a un vestuario descreído.

Pintus, Arbeloa y líderes

Se cuestionaron muchas decisiones de Alonso, entre ellas apartar a Pintus del día a día de la preparación física. El club lo restituyó, fue el primer paso para la reacción; el segundo, prescindir del técnico. El tercero fue elegir a Arbeloa que, en colaboración con el italiano, trabajaron en recuperar físicamente a los jugadores, devolverles la confianza emocional e imponer unas bases tácticas colocando a cada uno en su posición natural.

Antonio Pintus, jefe de preparación física del club blanco / RMA

El cuarto escalón era buscar jugadores que tiraran del carro. Líderes que predicaran con el ejemplo. Las lesiones de Mbappé y Bellingham, hasta entonces líderes de boquilla, dejaron espacio a que Vinícius recuperara su protagonismo en el juego del equipo al que se sumó Valverde. El uruguayo abandonó su condición de escudero para ejercer de capitán. Explotó su mejor versión en su posición natural, firmando una actuación colosal ante el City.

Canteranos

Y el último escalón lo introdujo Arbeloa recurriendo al ímpetu, frescura e ilusión de los jugadores de la cantera. Las masivas lesiones le facilitaron la tarea de imponer en el centro del campo a un chaval desconocido, Thiago Pitarch. Con la sala de máquinas rindiendo y Vinícius enchufado, el Madrid recuperó la confianza pero, sobre todo, el hambre, el compromiso y la actitud para elevar sus prestaciones.

El Madrid ha llegado a ese punto deseado, pero la tarea de Arbeloa es ahora más difícil: mantener arriba el nivel, la solidaridad y la unión del equipo. Puede parecer absurdo, pero la vuelta de jugadores como Mbappé y Bellingham abren un interrogante. Si pretenden que el equipo juegue para ellos, pueden romper ese compromiso colectivo que Arbeloa ha conseguido instalar en cada partido.