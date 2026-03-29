Cinco ceros y cuatro goles de los madridistas al Virus FIFA

El Real Madrid tiene 14 jugadores desperdigados por el mundo jugando partidos con sus selecciones. Es el último parón de las competiciones de clubes que llega en el peor de los momentos, cuando los equipos se están jugando la temporada. Disputado el primero de los dos partidos de cada selección, el protagonismo de los jugadores blancos es dispar.

Vinícius y en blanco

La primera noticia preocupante son las molestias de Vinícius tras jugar con Brasil ante Francia. Las pruebas descartan la lesión en una temporada que está siendo frenética en esfuerzo para el delantero madridista. Arbeloa cruza los dedos para que en el segundo partido (siguen este domingo) no pierda a ninguno para el importante calendario que tiene en abril.

De los 14 jugadores, cinco ceros en minutos jugados: Huijsen, Camavinga, Bellingham, Rudiger y Alaba. Se espera que todos jueguen o aparezcan en el segundo partido de sus respectivas selecciones. Por el contrario, los otros ocho si jugaron, cinco de ellos a tiempo completo.

Titulares y goles

Mbappé, Vinícius, Valverde, Brahim y Güler jugaron los 90 minutos o fueron sustituidos uno o dos antes del final. Gonzalo y Thiago actuaron 68 minutos con las inferiores de España; Tchouameni, 58’ y Mastantuono 45’. Arbeloa espera que Vinícius descanse y no juegue más. Y también que otros titulares reduzcan sus minutos como Mbappé, Valverde, Brahim, Tchouameni y Thiago.

El protagonismo de los blancos tuvo su premio con los goles de Mbappé, el primero de los dos que Francia le endosó a Brasil; Valverde, que marcó de penalti el empate ante Argentina en el 93’ pese a que no los tira en el Madrid, y Gonzalo, que marcó dos con la Sub-21 aunque falló un penalti que hubiese redondeado su actuación. A eso se añade la asistencia de Güler a Kadioglu para ganar 1-0 a Rumania y jugarse ante Kosovo su pase al Mundial.