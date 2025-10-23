Cinco buenas noticias para Xabi antes del Clásico

El Barça sufrirá para recuperar efectivos para el Clásico; de hecho, varios de ellos ya están descartados, como: Lewandowski, Joan García, Gavi, Ter Stegen o Dani Olmo. Jugadores claves que podrían estar en el once, pero en el otro bando, Xabi Alonso recibió grandes noticias de cara al duelo decisivo por la Liga.

Según informan varios medios en la capital, el Real Madrid podrá contar con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Dani Ceballos. Los cuatro se ejercitaron este jueves sin problemas con el resto de sus compañeros y, si Xabi los ve preparados, podrían estar en el once titular. La decisión final será del tolosarra.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Además, el pasado miércoles Raúl Asencio se marchó con problemas físicos. El canario se tiró al suelo tocándose la zona de los isquiotibiales y pidió el cambio con cara de dolor, pero finalmente todo se quedó en un susto por unos calambres. El central podrá estar ante el Barça y si Huijsen no está al cien por cien, será titular junto con Militao.

La vuelta de los dos laterales

El Madrid se quedó sin laterales derechos de la noche a la mañana y Valverde tuvo que acudir al rescate. El uruguayo rechazó de primeras la posición, pero finalmente cedió y el tolosarra lo volvió a reconvertir en la banda. Para el Clásico, Alonso recuperará a Trent y Carvajal; los dos llegan de un tiempo largo sin jugar y no se espera que sean titulares, por lo que el uruguayo debería seguir en esa posición.

Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, los laterales derechos del Real Madrid. / AGENCIAS

La posición de Valverde sobre el campo será clave; si sigue en defensa, deja una posición libre en el centro del campo, mientras que si vuelve a la medular, alguno de ellos tendrá que caer. Ante la Juventus, Xabi consiguió unir por primera vez con cierto éxito a Arda Güler y Bellingham; ante el Barça veremos si repetirá posiciones.

La vuelta del fichaje estrella

Una de las mejores noticias será la vuelta de Dean Huijsen, quien sí que parece que será titular en el Clásico. El pasado martes le preguntaron si ya sabía si estaba recuperado para el duelo y contestó con ironía: "¿Sí llegó para el Clásico? Ya veremos. Los médicos me han dicho que está yendo todo bien. Ya sé si llego al Clásico, pero lo dejamos para la sorpresa".

Huijsen, duda para ser titular en el Clásico / AP

Su vuelta da alas a Xabi Alonso. Sin su salida de pelota, el Madrid se atasca y le cuesta encontrar superioridades. Militao y Asencio estuvieron muy correctos ante la Juventus, pero ofensivamente no terminan de sumar como lo hace el hispano-neerlandés. Si todo sigue bien en los últimos entrenamientos, será titular junto con el brasileño.

Nueva opción para acompañar a Tchouameni

El gran dilema es quién completará el equipo, porque 10 de las posiciones parecen claras. Bellingham y Güler estarán juntos en la medular junto con Tchouameni; la pregunta es: ¿Reforzará el centro del campo para dar más libertad a los dos mediapuntas?

Ceballos hizo un buen partico contra el Villarreal / Efe

Ante la Juventus salió con Brahim en derecha. Para el Clásico tiene tres opciones: meter a Mastantuono o Brahim en ese costado, apostar por Rodrygo o meter otro centrocampista para tener más hombres por dentro como Camavinga o el recién recuperado Ceballos.