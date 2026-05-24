Las cifras de la 'operación Mourinho'

La llegada de Mourinho es inminente. El portugués será el siguiente entrenador del Real Madrid y solo nos falta saber cuándo será oficial. Arbeloa ya anunció su salida a final de temporada tras ser incapaz de reconducir la situación tras la marcha de Xabi Alonso; por tanto, tras todos los problemas de la temporada, Florentino volverá a confiar en su Special One.

Eso sí, el Madrid deberá esperar a saber si finalmente Enrique Riquelme se presenta para anunciar oficialmente el fichaje del portugués. En SPORT confirmamos que el plan inicial del conjunto blanco era esperar al final de la temporada para dar la bienvenida a Mourinho, pero las posibles elecciones harían que toda la planificación deportiva se retrasase casi dos semanas. Si finalmente no hay comicios, el anuncio será el domingo o, como tarde, el lunes. Mientras que la presentación sería pocos días después.

José Mourinho, entrenador del Benfica / ANTONIO COTRIM / EFE

El conjunto blanco ya sabe lo que debe pagar al Benfica para traer a Mourinho de vuelta a Madrid. Su cláusula de salida es de siete millones de euros, la mitad de lo que le costó el pasado verano el fichaje de Xabi Alonso procedente del Bayer Leverkusen. El Real Madrid está dispuesto a pagar para tener de vuelta al portugués.

Sueldo similar a Xabi Alonso

El portugués llegará a Madrid con aires de salvador. Los blancos necesitan que alguien ponga orden en ese vestuario y Mourinho es el indicado. Para ello, el conjunto blanco le pagaría unos seis millones de euros netos por temporada, según informó Ramón Álvarez de Mon.

Esas cifras son muy similares a las que ofreció el Madrid a Xabi Alonso hace justo una temporada. Solo queda saber para cuántas temporadas firmará el entrenador del Benfica.

Además, los blancos están estudiando quién pagará la cláusula de rescisión de Mourinho. Según el periodista, el Madrid estaría viendo cuál sería la mejor opción por motivos fiscales y por el posible proceso electoral que lo retrasaría todo. Aunque Florentino tiene todas las papeletas de volver a ganar, la junta debería esperar a la resolución de los comicios para mover ficha en el apartado deportivo.