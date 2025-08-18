Las cifras de la 'operación Konaté'

El Madrid quiere un central sí o sí este mismo verano. Konaté y Saliba eran las dos grandes esperanzas en el mercado blanco, pero parece que el que más números tiene de jugar en el Bernabéu este verano es el 'red'.

Xabi Alonso no confía en Asencio, Alaba y Rüdiger, sumado a los problemas de lesiones que ha tenido Militao en los últimos años, parece que el único seguro en la zaga es Dean Huijsen. Por eso, los blancos se han lanzado a por Konaté y intentarán pujar por el este mismo mercado o lo esperarán libre para el siguiente.

Según informa DaveOCKOP.com, el Liverpool busca cerrar cuanto antes la renovación del central francés antes de que cierre la ventana de transferencias. El club inglés ha ofrecido al central un contrato con incentivos por rendimiento, pero él pretende un salario base mucho más alto, en torno a 200.000 libras semanales (231.680 euros), frente a las 70.000 actuales (81.088 euros).

Konaté se acerca al Real Madrid / Efe

Ofertas superiores a 40 millones

Si Konaté no acepta la propuesta, el Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas superiores a los 40 millones de euros para no arriesgarse a perderlo gratis el próximo año. La situación ha generado nerviosismo en Anfield, que quiere evitar un escenario parecido al vivido con Alexander-Arnold y el Real Madrid este mismo verano.

El francés ha demostrado su fiabilidad la pasada temporada bajo Arne Slot, jugando prácticamente todos los minutos disponibles pese a algunas dudas previas sobre su historial físico. Esta consistencia, junto con su juventud y calidad, lo convierte en un objetivo muy atractivo para el Madrid, que busca reforzar su defensa tras el desgaste natural de la plantilla.

Ibrahima Konate, central del Liverpool. / YOAN VALAT / EFE

La decisión final de Konaté marcará su futuro inmediato: renovar con el Liverpool o convertirse en el próximo fichaje millonario del Real Madrid. Mientras tanto, los blancos siguen atentos, con la calculadora en mano, evaluando si este verano es el momento de dar un golpe en el mercado por uno de los centrales más sólidos de Europa o esperar para convencer al jugador de que venga gratis en 2026.