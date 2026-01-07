Las cifras de la cesión de Endrick al Lyon

La cesión de Endrick al Olympique de Lyon ya era conocida, pero los detalles económicos de la operación explican mucho mejor por qué el Real Madrid ha aceptado la salida del delantero brasileño y bajo qué condiciones lo ha hecho. No es una cesión simple.

El acuerdo entre ambos clubes fija un coste máximo de un millón de euros por la cesión del jugador hasta final de temporada. Esa es la cantidad que el Lyon deberá abonar si Endrick no tiene un papel relevante como titular. Sin embargo, la operación incluye una variable muy poco habitual que rebaja progresivamente ese precio en función de los minutos de inicio del brasileño.

Por cada cinco partidos que Endrick sea titular, al millón inicial se le restan 200.000 euros. Es decir, si el delantero acumula 25 titularidades desde su llegada en enero hasta el final del curso, el Olympique de Lyon no pagará nada por la cesión. La horquilla es clara: cuanto más juegue Endrick, menos costosa será la operación para el club francés.

Endrick, cedido en el Lyon, durante su segundo entrenamiento / @OL

El mensaje es evidente. El Real Madrid quiere que Endrick juegue. Y mucho. El diseño de la cesión premia su protagonismo y penaliza un posible rol residual. En el peor de los escenarios deportivos para el brasileño, el Lyon asumiría el coste íntegro del millón de euros; en el mejor, disfrutaría del jugador gratis.

El contexto ayuda a entender la decisión. Endrick ha contado con muy pocos minutos desde su llegada a Europa: apenas tuvo continuidad con Ancelotti la temporada pasada y tampoco ha logrado espacio en este primer tramo de curso con Xabi Alonso. Con el Mundial a la vista y el objetivo de ganarse un sitio con Brasil, la necesidad de competir era prioritaria para el jugador y también para el club.

Además, el destino no es menor. El Lyon disputa la Europa League, un escaparate suficiente para medir el impacto real del delantero en el fútbol europeo. El Madrid, mientras tanto, mantiene el control de la situación sin asumir riesgos deportivos ni económicos.