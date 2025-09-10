El CIES desprecia al Barça

Los grandes resultados de Hansi Flick en el banquillo azulgrana durante la temporada pasada parece que siguen sin ser suficientes para el CIES. El Centro Internacional de Estudios del Deporte no da como favorito a los culés para levantar este título de Liga con una gran diferencia respecto al Real Madrid.

A los de Xabi Alonso les ha bastado tres encuentros en la actual campaña y unas semifinales del pasado Mundial de Clubes para tirar por tierra (según los estudios) todo lo conseguido por el Barça el curso pasado. Los merengues se han reforzado bien y han arrancado con un pleno el campeonato y tienen, según el CIES, un 40,6% de probabilidades de levantarlo en junio.

Por su parte, los de Hansi Flick se dejaron sus primeros puntos en Vallecas tras empatar 1-1 ante el Rayo Vallecano. Pero parece que el inicio de Liga no ha convencido a las estadísticas y sería el segundo favorito con un 29,6%.

Flick, durante el encuentro ante el Rayo / Manu Fernandez / AP

La gran diferencia llega cuando comparamos al Atlético de Madrid. Los colchoneros no han sumado aún una victoria y con dos puntos marcan la salvación en la tabla. A pesar de todo eso, el CIES le da un 22,1% de opciones de ser campeones, solo un 7,5% menos que el Barça a pesar de llevar cinco puntos más.

Los otros equipos con opciones de ganar La Liga según el CIES son: el Athletic Club con un 3% y la Real Sociedad con un 1,5%.

La misma historia que la temporada pasada

La historia ya nos dice que no nos tenemos que fiar de este tipo de porcentajes. La temporada pasada los blancos llegaban tras ganar Liga y Champions; además, ficharon al mejor jugador del mundo: Kylian Mbappé.

Todo el mundo daba como favorito al Real Madrid, incluso el superordenador de Opta, que no daba prácticamente opciones a los azulgranas. Opta le dio un 86% de opciones a los de Carlo Ancelotti, mientras que para ellos el Barça quedaría segundo a 13 puntos de distancia.

El Barça ganó la Liga en contra de todas las apuestas / Dani Barbeito / SPO

La realidad opacó las estadísticas y los culés ganaron la Liga con solvencia por delante del Real Madrid. Además, esa superioridad blanca que vaticinaba Opta no se vio reflejada en ninguno de los cinco clásicos que terminaron con victoria del Barça. Por tanto, la reflexión es fácil: las Ligas se ganan en el césped, no en las matemáticas.

¿Qué es el CIES?

El CIES Football Observatory es un centro de investigación independiente especializado en fútbol profesional. Su nombre completo es Centre International d’Étude du Sport (Centro Internacional de Estudios del Deporte), y depende de la Universidad de Neuchatel, en Suiza.

El objetivo del CIES es analizar datos y estadísticas del fútbol para generar estudios rigurosos sobre el rendimiento de los jugadores, los mercados de fichajes, la evolución de las ligas y tendencias globales del deporte. Trabaja combinando matemáticas, economía, estadística y ciencias del deporte para ofrecer información precisa y fiable.