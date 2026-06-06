Florentino, desencadenado en el cierre de campaña: "¿Pero no tenían un entrenador cerrado?"

El presidente del Real Madrid endureció el tono en la víspera electoral, defendió la soberanía de los socios y prometió un referéndum para que cualquier cambio trascendente en el club pase por el madridismo

Ataque frontal a la candidatura rival

Florentino Pérez elevó el tono en la víspera de las elecciones del Real Madrid con un discurso muy duro contra la candidatura de Enrique Riquelme. El presidente blanco pidió la movilización del socio y centró buena parte de su intervención en desacreditar las promesas electorales de su rival, especialmente las relacionadas con Erling Haaland y Jürgen Klopp.

“Los socios del Real Madrid no permitiremos mentiras, no vale todo. Los socios no consentiremos que se dañe la imagen del Real Madrid”, afirmó Florentino, que acusó a la candidatura rival de utilizar “la camiseta del Real Madrid” para “avergonzar a los socios”. El presidente recordó el episodio del supuesto fichaje de Haaland, desmentido por el entorno del jugador y por el Manchester City, y lo definió como un “bochorno” y un “ridículo” para el club.

El caso Klopp

Florentino también se refirió al comunicado de Riquelme sobre su intención de reunirse con Jürgen Klopp para ofrecerle el banquillo del Real Madrid. “Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él y este entrenador responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten”, señaló el presidente blanco, en alusión al desmentido del entorno del técnico alemán.

El dirigente madridista utilizó ese episodio para reforzar su crítica a la candidatura rival. “¿Pero no tenían un entrenador cerrado en un show televisivo al principio de la campaña? De verdad, a estos señores les vale todo. ¿De verdad estos señores quieren dirigir al Real Madrid? La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras”, insistió.

Denís Iglesias

“El Real Madrid será siempre de sus socios”

Florentino apeló de forma constante a la propiedad del club por parte de los socios. Recordó que, cuando llegó a la presidencia hace 26 años, prometió que el Real Madrid “sería siempre de sus socios” y aseguró que no ha hecho “otra cosa” que trabajar para proteger esa condición.

El presidente también defendió su gestión económica e institucional. “Llegué cuando teníamos ocho Copas de Europa de fútbol y hoy tenemos quince. Hemos transformado el club, somos líderes en todos los rankings más prestigiosos de la industria del deporte”, afirmó. Según explicó, el Real Madrid ingresará esta temporada 1.250 millones de euros y aspira a alcanzar próximamente los 2.000 millones.

Referéndum y futuro del club

Florentino quiso responder también al debate sobre el modelo de propiedad del Real Madrid. “Voy a trabajar con una propuesta que votaremos todos en un referéndum”, anunció. Según explicó, cualquier modificación estatutaria “de importante trascendencia” deberá contar con el consentimiento de todos los socios.

“Será una propuesta para que seamos los dueños de verdad, no solo en lo emocional y en lo sentimental, sino también en lo económico”, añadió. El presidente cerró su intervención con una llamada a la participación: “Vayan a votar porque nos queda mucha historia por hacer”.