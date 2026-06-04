La cicatriz de Valverde estalla en redes: el vídeo filtrado que reabre la pelea con Tchouaméni

Un vídeo difundido en redes sociales por el peluquero del jugador ha devuelto a la actualidad el conflicto entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

En la grabación, centrada en un cambio de look, la cámara enfoca de manera nítida la cicatriz en la frente del centrocampista uruguayo, una marca que hasta ahora no se había visto públicamente.

La aparición ha generado un aluvión de comentarios, tanto por el estado físico del jugador como por el recuerdo inmediato del episodio que sacudió al Real Madrid hace apenas unas semanas.

Archivo - Aurelien Tchouameni - Federico Valverde, Real Madrid CF / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Un conflicto que dejó heridas dentro y fuera del campo

La pelea entre ambos futbolistas, ocurrida durante un entrenamiento y que terminó con Valverde en el hospital, provocó un cisma interno en el vestuario.

Según diversas fuentes, el choque fue fruto de una discusión que escaló hasta un golpe fortuito pero contundente, origen de la lesión que ahora se aprecia en el vídeo. La cicatriz, aún visible, se ha convertido en un símbolo involuntario de un episodio que el club intentó cerrar sin demasiado ruido, pero que vuelve a escena con esta filtración.

El Mundial, a la vuelta de la esquina

La reaparición pública de Valverde llega en un momento especialmente sensible: el Mundial comienza en apenas una semana y Uruguay cuenta con él como pieza clave.

Aunque el vídeo se centra en un simple corte de pelo, la marca en la frente del futbolista se convierte en el verdadero foco de atención.

La escena, aparentemente cotidiana, funciona como recordatorio de un conflicto que dejó consecuencias visibles y que, pese al paso del tiempo, sigue generando debate.