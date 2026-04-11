La chocante predicción de Laporta con Mbappé, Florentino y el Real Madrid en 2024

La situación de Mbappé en el Real Madrid cada vez es más enrevesada. Inmerso en una segunda temporada en la que parece que tampoco logrará títulos importantes a pesar de su ingente cantidad de goles anotados, las críticas hacia el delantero proliferan, cuestionando directamente si su fichaje fue una buena idea de Florentino Pérez o si ha condicionado por completo el proyecto.

En medio de todo este contexto, unas declaraciones de Joan Laporta en 2024 vuelven a aparecer con fuerza en las redes sociales. Se trata de una predicción que hizo el presidente del Barça unos meses antes de que se confirmara la llegada del atacante al equipo madridista, aunque por aquel entonces ya era más que sabido que ficharía como agente libre.

Kylian Mbappé, ante el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"¿Envidia al Madrid por Mbappé? No, para nada, para nada", afirmó el directivo en unas declaraciones a Mundo Deportivo. "Tengo intuición. Ahí tienen un problema. Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrá, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo", añadió Laporta.

La respuesta, que por aquel entonces generó mofas por parte del madridismo, cada vez está más cerca de ser una predicción acertada. El Madrid no vendió a nadie, pero el entendimiento de Mbappé y Vinicius no ha sido el esperado y, lejos de potenciar el rendimiento, ha terminado lastrando el juego de un equipo sin rumbo.

Laporta y su junta seguirán al frente del FCB durante un nuevo mandato / Valentí Enrich / SPO

Además, respecto a las cifras y el sueldo del francés, el Madrid se encuentra ahora enfrascado en la renovación de Vinicius Jr. Una negociación en la que las peticiones del brasileño se han visto condicionadas por la llegada de su nuevo compañero.

Laporta consideró que la llegada de Mbappé terminaría siendo un problema para Florentino Pérez y, por el momento, parece estar más encaminado de lo que muchos pensaban cuando hizo esas declaraciones. El '10' sigue siendo el referente del proyecto, pero necesita darle la vuelta a una situación que por momentos se complica demasiado.