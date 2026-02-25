Chilavert se vuelve a meter en la guerra Benfica - Madrid y carga contra Courtois

A pocas horas de que ruede el balón en el Bernabéu para el duelo de Champions entre Real Madrid y Benfica, el incidente entre Vinicius y Prestianni sigue trayendo cola una semana después. El revuelo ha sido tal que diversas personalidades del fútbol han querido decir la suya, siendo el último en sumarse José Luis Chilavert, quien no ha dejado indiferente a nadie.

Pese a no tener una relación directa con los equipos que se miden este miércoles, el exguardameta se posicionó radicalmente a favor de Prestianni con comentarios cargados de polémica: "Me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón'".

Ataques personales a Mbappé y Courtois

Chilavert no solo cargó contra el brasileño, sino que también apuntó hacia Kylian Mbappé por defender a su compañero, quien acusó al argentino de proferir insultos racistas en la ida. El paraguayo lanzó un ataque personal fuera de lugar: "Es el primero que se solidariza con Vinícius. ¿Qué puede decir? Él habla de valores, pero vive con un travesti. No es normal... Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer".

El lío entre Prestianni y Vinícius marca la eliminatoria Real Madrid-Benfica / EFE

La réplica llegó por parte de Thibaut Courtois en la rueda de prensa previa al choque. El portero belga calificó las palabras de Chilavert como "lamentables": "No se pueden decir cosas así. No cabe en el mundo de hoy, y menos viniendo de un excompañero de profesión".

La guerra no cesa

Lejos de recular, Chilavert ha decidido contraatacar en una entrevista con Radio Rivadavia, atizando a Courtois, otra vez, en lo personal: "Lo lamentable es que le robara la novia a su compañero Kevin De Bruyne", disparó, recordando el sonado lío de faldas de 2013 con Caroline Lijnen. No se quedó ahí, pues también cuestionó el nivel del belga bajo palos: "Tiene que aprender a jugar con los pies, atreverse a salir de su área y lanzar faltas o penaltis. La verdad es que es un portero mediocre".

Esta batalla dialéctica añade todavía más picante a un partido que ya llegaba con tensión. Prestianni estará en la capital, pero verá el encuentro desde la grada por la sanción provisional de la UEFA. El Madrid buscará el pase a octavos sin sobresaltos, mientras que el Benfica intentará dar la sorpresa en una noche de Champions donde, ojalá, el fútbol termine siendo el único protagonista.