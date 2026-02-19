Chilavert: "Mbappé habla de valores y vive con un travesti"

Los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid en la UEFA Champions League siguen generando una fuerte polémica. El caso, que está siendo investigado por la UEFA, ha sumado ahora un nuevo y controvertido capítulo tras las declaraciones del exguardameta paraguayo José Luis Chilavert.

El exfutbolista, de 60 años, salió públicamente en defensa de Prestianni y cargó con dureza contra Vinicius. “Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice ‘cagón’. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”, afirmó.

Chilavert fue más allá y consideró que el Benfica debería respaldar a su futbolista y que la UEFA no tendría que imponer ninguna sanción. En su intervención, el exguardameta realizó además comentarios de tono ofensivo y discriminatorio, asegurando que el fútbol “es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo”, y criticando la evolución del deporte en materia de control y sanción de conductas.

No es la primera vez que Chilavert arremete contra el delantero del Real Madrid. En el pasado ya cuestionó públicamente a Vinicius cuando el brasileño rompió a llorar en una rueda de prensa al abordar los episodios de racismo sufridos en España, criticando entonces su actitud en términos muy duros.

El exguardameta también dirigió sus críticas hacia Kylian Mbappé, uno de los compañeros que más ha defendido al extremo brasileño y que condenó con firmeza cualquier manifestación racista. El internacional francés aseguró haber escuchado supuestamente la palabra “mono” en hasta cinco ocasiones durante el encuentro.

Chilavert continuó con sus lamentables declaraciones cargando contra el galo de manera injustificable: "Es el primero que se solidariza con Vinicius. ¿Qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer", dijo en referencia a una supuesta novia del jugador francés, Inés Rau.

Mientras tanto, el foco sigue puesto en la investigación abierta por la UEFA tras la denuncia realizada por Vinicius por los hechos ocurridos en el duelo de dieciseisavos de final, que terminó con victoria madridista por 0-1. Durante el encuentro se activó el protocolo contra el racismo y el organismo europeo analiza ahora lo sucedido para determinar si procede alguna sanción.

La polémica, lejos de apagarse, continúa creciendo a la espera de una resolución oficial.