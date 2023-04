'Chicharito', tras salir del Real Madrid: "Sentía un vacío..."

El ariete mexicano confiesa como ha sido la parte final de su carrera El delantero cuenta lo que sintió cuando dejó el club 'blanco' para jugar en el Bayer Leverkusen

'Chicharito' Hernández, histórico delantero mexicano, y actualmente jugando con los Ángeles Galaxy, se ha confesado en una entrevista con Fox Sports sobre como ha sido la parte final de su carrera. Entre otras cosas, ha contado lo que le supuso dejar el Real Madrid.

Así, Javier Hernández confesó su sentir cuando salió del club 'blanco'. “Hay dos parteaguas en mi vida. El primero fue cuando salgo del Real Madrid para irme al Bayer Leverkusen", admitió. A esto, añadió que "en ese momento vivo en lo personal un cuestionamiento, me veo en un lugar donde ya no hay mejores clubes que en los que he jugado, ya con Mundiales jugados y goles anotados en ellos, eliminatorias mundialistas, goles en Champions, finalista de Champions", finalizó el mexicano.

Su sensación no es para menos, el ariete mexicano ha cuajado una carrera de ensueño que lo ha convertido en un estandarte de su país. 'Chicharito' ha jugado hasta seis años en el Manchester United, y un año en el Real Madrid, donde será recordado sobre todo por dar el pase a los 'blancos' a semifinales de Champions con un gol ante el Atlético de Madrid.

Ahora, sigue jugando al fútbol con los Ángeles Galaxy junto a Riqui Puig y anteriormente con el West Ham. No obstante, está claro que el mexicano alcanzó el culmen de su carrera cuando jugó con los blancos.