Chema Aragón alaba a Salinas y deja un recado a Sergio Martínez: "No le hacen falta gestos populistas"

Chema Aragón ha hecho balance del mercado de fichajes del Racing de Santander después de un verano especialmente intenso para la entidad cántabra. El director deportivo verdiblanco ha repasado las numerosas operaciones realizadas por el club y ha dejado varios mensajes sobre dos de los grandes protagonistas del mercado: Jorge Salinas y Sergio Martínez.

Los dos canteranos vivieron situaciones muy diferentes durante las últimas semanas. Salinas fue uno de los grandes reclamos del mercado y despertó el interés de clubes como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, pero ninguno llegó a pagar los 16 millones de euros de su cláusula de rescisión. El Racing se mantuvo firme y el lateral terminó quedándose en Santander.

Chema Aragón, sobre el futuro de Sergio Martínez: "Si algo está demostrando es que es racinguista hasta la médula" / Racing Club

Sergio Martínez, en cambio, acabó abandonando el club rumbo al Real Madrid después de que la entidad blanca abonase los 3 millones de euros de su cláusula. El centrocampista, que había comenzado la temporada como titular y había marcado un espectacular gol ante el Villarreal, se incorporó al Castilla con un contrato hasta 2030 y ya ha sido citado para trabajar con el primer equipo.

"No hace falta demostrar que es cántabro y racinguista"

En su valoración del mercado, Aragón quiso detenerse especialmente en el comportamiento de Salinas. El director deportivo considera que el joven defensa ha demostrado un compromiso absoluto pese a haber estado en el centro de numerosos rumores durante todo el verano.

"Jorge Salinas, a lo mejor, no es tanto de besarse el escudo, no es tanto de hacer ese tipo de gestos populistas, como los denomino yo, pero creo que no hace falta demostrar que es cántabro y racinguista", explicó.

Una frase que adquiere especial significado después de todo lo sucedido con Sergio Martínez. El centrocampista protagonizó uno de los momentos más emotivos del inicio de temporada cuando, después de marcar ante el Villarreal, se besó el escudo del Racing entre lágrimas. Apenas unas semanas después terminó haciendo las maletas para fichar por el Real Madrid.

El Racing valora otra forma de salir

El mensaje del director deportivo no fue dirigido de manera explícita contra Sergio Martínez, pero sí dejó clara cuál es la filosofía que pretende instaurar el Racing cuando un futbolista quiere abandonar la entidad.

"La gente que se quiera ir de aquí, de buenas y por un buen rendimiento, creo que sabe el camino", afirmó Aragón. "Igual que se les paga mensualmente lo que está acordado en los contratos, para salir tiene que ser una cantidad en torno a la cláusula".

Sergio Martínez, entrenando con el primer equipo del Real Madrid / Real Madrid

El Racing terminó perdiendo a Sergio precisamente después de que el Real Madrid ejecutara su cláusula de tres millones. El canterano había renovado su vinculación con el club cántabro hasta 2029, pero la propuesta del conjunto blanco, tanto en el plano económico como deportivo, terminó siendo inalcanzable para la entidad.

Aragón también explicó que gestionar este tipo de situaciones genera una enorme presión dentro del club. "Ha sido un verano, en ese aspecto, jodido y complicado, pero creo que hemos salido bastante bien", reconoció.

Salinas, el ejemplo que pone Aragón

El contraste con Salinas es evidente. El joven defensa tuvo sobre la mesa el interés de algunos de los grandes clubes españoles, pero continuó compitiendo con normalidad mientras el Racing defendía su posición. El Atlético llegó a poner sobre la mesa una propuesta de 14 millones, un futbolista y variables, pero el conjunto cántabro rechazó la oferta al considerar que no alcanzaba los 16 millones de su cláusula.

El delantero del Getafe Martín Satriano (i) juega un balón ante Jorge Salinas. / Sergio Pérez / EFE

Finalmente, Salinas seguirá en el Racing. Aragón considera que su actitud durante todo el proceso merece un reconocimiento y ya ha avanzado que el club estudiará mejorar sus condiciones contractuales para adecuarlas a su nuevo estatus dentro de la plantilla.

"Es el peor pagado con diferencia de la plantilla a estas alturas", explicó el director deportivo. Una situación que, según sus palabras, cambiará porque el futbolista "se lo merece" y porque ha demostrado su compromiso durante un verano en el que fue uno de los nombres más buscados del mercado.

Dos canteranos, dos caminos y dos maneras de afrontar un verano marcado por los grandes clubes. Salinas seguirá defendiendo la camiseta del Racing, mientras Sergio Martínez ya busca hacerse un sitio en el Real Madrid.