Chema Andrés y Nico Paz, los próximos refuerzos del Real Madrid

El Real Madrid pescó mayoritariamente en aguas internacionales en el mercado de fichajes de verano 2025; Álvaro Carreras fue el único 'repatriado', junto a Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Sin embargo, los planes de los servicios técnicos madridistas de cara a 2026 estarían orientados a recuperar talento formado en 'la Fábrica' y que en la actualidad juegan lejos del Santiago Bernabéu.

Chema Andrés y Nico Paz son dos de los objetivos madridistas de cara a 2026, según asegura As, con el objetivo de rejuvenecer y reforzar la plantilla de Xabi Alonso con jugadores con pasado merengue pese a su breve trayectoria profesional fuera de Valdebebas.

Nico Paz, más adelantado

El caso de Nico Paz está más adelantado, según la citada información, pues el Real Madrid ya ha comunicado al centrocampista tinerfeño de 21 años que actualmente milita en el Como que cuenta con él para la próxima temporada. No se trataría todavía de un acuerdo en firme, sino de un compromiso verbal que habría servido para que el futbolista no atendiera finalmente la llamada del Tottenham el pasado verano.

La situación de Dani Ceballos, que podría abandonar Chamartín el próximo verano, sitúa a Nico Paz en una situación inmejorable para regresar a casa, pues el acuerdo con el Como permite al Madrid 'repatriarle' a cambio de unos 9 millones, una cifra relativamente baja teniendo en cuenta las cifras que se manejan hoy día en el mercado de fichajes.

Alternativa a Tchouamèni

El caso de Chema Andrés, un año más joven que Paz, no estaría tan adelantado aunque es igual de viable. El centrocampista ha llamado la atención de los informadores madridistas por sus buenas prestaciones en el Stuttgart en el arranque de la Bundesliga. En el Real Madrid consideran necesario tener un recambio de futuro para Aurèlien Tchouameni en la posición de pivote puro.

El joven futbolista valenciano sería una opción más barata que apostar por Adam Wharton (Crystal palace), una primera opción que exigiría al Madrid un mayor esfuerzo económico, ya que el Real Madrid retuvo la mitad de los derechos de su contrato. Repescarle costaría unos 10 millones de euros, a los que habría que restar los 3 millones que abonó el Stuttgart por su contratación.

Así, la doble operación Chema Andrés - Nico Paz podría rondar los 20 millones de euros de inversión; una cantidad muy alejada de las decenas de millones que podría costar reclutar a jugadores consagrados como Rodri (Manchester City) o Adam Wharton, dos de las alternativas que se mencionan como primeras opciones. Y en el aso de cuajar, asegurarían el futuro del mediocampo madridista.