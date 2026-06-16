Real Madrid
El Chelsea sondea el fichaje de Álvaro Carreras
El equipo londinense busca sustituto a Cucurella y estudia la posibilidad de fichar al lateral gallego, que queda expuesto tras un primer año decepcionante en el Real Madrid
Álvaro Carreras ha sido una de las grandes decepciones del Real Madrid en la temporada recién finalizada. Llegó para ser titular en la banda izquierda desplazando a Mendy y Fran García, pero su bajo rendimiento ha llevado al club a fichar otro lateral izquierdo, el ex barcelonista Cucurella.
Intercambio
La situación de Carreras es complicada. El Madrid le abriría la puerta en caso de recibir una oferta interesante que podría llegar desde Inglaterra. El Chelsea estaría realizando consultas y estudiando un posible fichaje, según el periodista inglés Simon Phillips, quien argumenta que el vacío dejado por Cucurella obliga a los blue a buscar un relevo.
El Real Madrid pagó 50 millones de euros al Benfica el verano pasado para ficharlo. Su valor de mercado ha bajado 10 M€, de los 60 a los 50, pero el club blanco no lo dejaría salir salvo que recupere la inversión que hizo. Carreras está llamado a ser el competidor directo por la titularidad con Cucurella.
Asequible
El Chelsea sí podría afrontar el salario del lateral blanco, que cobra 8,9 M€ brutos. Tiene 23 años y contrato hasta 2031. Su valor de mercado sigue siendo de 50 M€, lo mismo que va a pagar el Real Madrid por Cucurella. De llegar a un acuerdo, Madrid y Chelsea intercambiarían jugadores.
Con la llegada Cucurella, Mourinho tiene cuatro laterales izquierdos y tres están en el mercado: Carreras, Mendy y Fran García. Será muy difícil deshacerse del francés: tiene 31 años, dos más de contrato y un salario de 10,4 M€ brutos. Pagó por él al Lyon 48 M€ en 2019, y su valor de mercado ha caído de los 50 de 2021 a los 4 actuales.
Fran y el Betis
Fran García está en la agenda del Betis para reforzar el lateral zurdo con la salida de Ricardo Rodríguez. Tiene un valor de diez millones de euros, aunque el Betis confía en una rebaja al quedarle sólo un año de contrato y la necesidad de los blancos de deshacerse de uno de los cuatro laterales izquierdos que tiene
Fran García regresó al Madrid por 5 M€ en 2023 tras pasar por el Rayo. Su valor de mercado también ha caído de los 18 a los 10, cantidad fijada por el Madrid para su traspaso. Su experiencia le avala así como el visto bueno de Pellegrini. Para ello tendría que asumir los 5,2 M€ brutos que cobra.
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