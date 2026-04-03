El Chelsea sanciona a Enzo Fernández por ofrecerse al Madrid y avisa a Cucurella: "Ha cruzado una línea roja"

Tiempos convulsos en el Chelsea. El conjunto inglés vive un momento de incertidumbre después de la eliminación en la Champions a manos del PSG y de una falta de empuje en la Premier, con los puestos de la Copa de Europa en juego. El más señalado es Liam Rosenior, un entrenador sin experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés que ha querido dar un golpe de mando ante las insinuaciones de dos de sus jugadores: la primera, y más clara, de Enzo Fernández (con contrato hasta 2032) hacia el Real Madrid; la segunda, de Marc Cucurella (con contrato hasta 2028) hacia el Barça.

Enzo Fernández, sanción de dos partidos

“Tengo el máximo respeto por Enzo como persona y como jugador, por lo que ha logrado y por lo que representa. Está frustrado porque quiere que tengamos éxitoS”, inició su discurso Rosenior. Lo hizo antes de anunciar las medidas tomadas contra el argentino por las siguientes palabras: “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El futbolista vive donde quiera”, dijo en una entrevista en YouTube con Avirales.

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Tras la eliminación del Chelsea de la Champions, el campeón del mundo con Argentina declaró a ESPN que no sabía si seguiría en Stamford Bridge la próxima temporada. El mediocentro es un perfil que el Real Madrid busca desde hace tiempo en el mercado. Conviene recordar que el jugador llegó a Londres con 25 años, después de que el club de Todd Boehly, en plena fiebre inversora, gastara unos 125 millones de euros en su contratación.

Durante este tiempo ha ganado una Conference League y un Mundial de Clubes con los blues, cuya eliminación prematura en Europa ha supuesto un importante varapalo financiero. Rosenior explicó que Enzo Fernández ha sido apartado para el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Port Vale y para el encuentro de Premier League frente al Manchester City del 12 de abril.

“Es decepcionante que Enzo se exprese de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se cruzó una línea en cuanto a nuestra cultura y lo que queremos construir. En cuanto a la decisión, no depende solo de mí ni de los directores deportivos. La propiedad y los jugadores estamos alineados en esta decisión. La puerta no está cerrada para Enzo”, aseguró el técnico del Chelsea.

Cucurella, compresión tras una larga charla

El conjunto inglés perdió cuatro partidos consecutivos entre el 11 y el 21 de marzo, incluida la derrota global por 8-2 en los octavos de final de la Champions ante el PSG. “Los comentarios de Enzo y la entrevista de Marc Cucurella vienen de ahí. En realidad nacen de una buena intención, porque quieren que el club tenga éxito. Pero en esos momentos necesitamos más estabilidad emocional como grupo de jugadores”, recalcó Rosenior, que quiere evitar a toda costa que el vestuario se le descontrole.

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El técnico aseguró que Cucurella no está sancionado, aunque le lanzó un aviso: “El suyo es un caso aparte. Marc está disponible y participará mañana. Todo el mundo conoce su carácter, es apasionado y quiere hacer las cosas bien. Fue una conversación larga en la que dijo lo que pensaba. Ayer, cuando estuve con él, le recordé que puede ser sincero conmigo. Marc está totalmente comprometido. Quiere estar aquí. Me lo ha dejado muy claro y cree en el camino que estamos siguiendo”.

El internacional español tampoco escondió su deseo de un hipotético regreso al Barça: “España siempre es España. Es donde crecí y siempre se te pasa por la cabeza volver. Está claro que si esa situación (que el Barcelona presentara una oferta) se diera, sería difícil de rechazar, pero al final tendría que valorarlo. No soy solo yo. También tengo que pensar en mi familia y, entre todos, tendríamos que decidir qué es lo mejor para nosotros. Como ya he dicho antes, ahora mismo no estoy pensando en eso. Si llega, llegará, y veremos qué decisión se toma”, aseguró el lateral, más que advertido tras la sanción a Enzo Fernández.