El Chelsea prepara una oferta de 160 millones por Vinicius

Vinicius está en el mercado. No es una novedad, pero los últimos acontecimientos vividos en el Bernabéu confirman que el Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por el brasileño. Sobre todo, para evitar que entre en su último año de contrato (2026/2027) sin que haya renovado.

La Premier y Arabia, dos polos de atracción

La primera gran llamada a la subasta por el extremo ha sido del Chelsea. Según informa 'The Guardian', el equipo londinense estaría dispuesto a poner sobre la mesa 135 millones de libras (158 millones de euros, al cambio actual), para hacerse con Vinicius.

Xabi Alonso responde en rueda de prensa sobre el partido de Gonzalo y los pìtidos a Vinicius / LALIGA

Uno de los mercados que podría asumir las peticiones que contemplaría el Real Madrid es la Premier. El otro gran polo gran interesado sigue siendo Arabia Saudí, desde donde hubo contactos en el pasado que concretaron en una reunión entre ambas partes en abril del año pasado.

La idea principal de Vinicius siempre ha sido la de permanecer en el Real Madrid, pero los últimos acontecimientos han cambiado las reglas del juego. Su relación con Xabi Alonso no es óptima, a pesar de que el club se posicionó de su lado cuando protestó el cambio del clásico.

Una renovación en punto muerto

Su paso a un segundo plano, por detrás de Mbappé, no ha sido cómodo para el de Sao Goçalo, que se ha sentido desplazado, primero internamente, y después ante un público que le ha pitado ya en dos partidos consecutivos. Se escuchó un abucheo generalizado primero ante el Sevilla y se repitió frente al Betis.

Las visitas de sus representantes a Valdebebas se han intensificado en los últimos meses, pero el acuerdo para su renovación está lejos de producirse. Desde la parte que defiende los intereses de Vinicius se consideró como negativa una primera aproximación que estaría lejos del estatus demandado.

El brasileño fue decisivo en las dos últimas Champions del Real Madrid, pero su falta de acierto en los últimos tiempos de cara a puerta -no marca desde el 4 de octubre en Liga- ha reducido su cotización en un club que estaría dispuesto a escuchar ofertas como la que ahora plantea el Chelsea.