El Chelsea se cruza entre el Real Madrid y Gvardiol

Quiere abrir negociaciones con el RB Leipzig en el mercado de invierno También el Manchester City de Guardiola sigue al central internacional croata

La gran actuación de Josko Gvardiol en el Mundial de Qatar 2022 ha hecho que los grandes clubes redoblen sus esfuerzos para contratar al defensa croata del RB Leipzig, uno de los jugadores que están en la agenda de posibles fichajes del Real Madrid, especialmente el Chelsea.

Según 'The Sun', el Chelsea está decidido a intentar que Gvardiol recale en Stamford Bridge a partir del próximo mes de enero de 2023, cuando se abra el mercado de fichajes, a cambio de 50 millones de euros.

No deja de resultar una cantidad sorprendente, teniendo en cuenta la valoración del futbolista croata y su juventud -20 años. Más aún cuando el pasado verano, el Chelsea ya habría puesto sobre la mesa una oferta de 90 millones que habría sido desestimada por el RB Leipzig.

Se interpreta que esta sería una primera oferta para conseguir que el conjunto alemán se abra a negociar la salida de su futbolista, con el que tiene firmado contrato hasta junio de 2027.

El Real Madrid está muy atento a los movimientos de mercado en torno a un Gvardiol que ha demostrado su calidad -a pesar de la jugada que protagonizó con leo Messi en el reciente Mundial- y que ya ha dejado en evidencia su querencia por el club en el que milita Luka Modric. "Es el club más grande del mundo, así que quién sabe... quizá algún día pueda jugar allí. Me gustaría, sí. Luka (Modric) no tiene que decirme nada del Real Madrid, no hace falta. Yo ya sé todo, sé que es el club más grande del mundo y lo importante que es estar vinculado a un equipo así", explicaba hace un par de semanas.

El Manchester City también sigue a Gvardiol

De hecho, el propio Modric habrá facilitado buenos informes sobre su compatriota a los responsables del Real Madrid, aunque la gran dificultad puede ser, una vez más, el poderío económico de la Premier. Además del Manchester City de Pep Guardiola, el Chelsea ya puso encima de la mesa una oferta superior a los 90 millones de euros el pasado verano, pero el RB Leipzig la desestimó.