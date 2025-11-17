REAL MADRID
En Inglaterra afirman que el Chelsea va tras Vinicius
El equipo inglés está dispuesto a ofrecer 150 millones de euros al Real Madrid por el brasileño, que sigue sin renovar y flirteando con su salida
El futuro de Vinícius Júnior sigue en el aire. El Real Madrid quiere que siga más allá de 2027, final de su contrato, y el jugador transmite el mismo deseo. Sin embargo, las negociaciones para coincidir en esos deseos siguen estancadas y el tiempo pasa sin que avancen. Cada uno defiende sus posiciones y si no cambian el paso, no descartan separar sus caminos.
La Premier y Arabia
Una situación que no pasa inadvertida para los grandes clubes del continente, además del velado interés del fútbol árabe para reclutarlo. Allí tiene sitio y la garantía de que le cubrirán del ‘oro’ al que el Madrid no llega, pero pierde foco mundial pese a que los logros de los pioneros que juegan allí traspasan fronteras, aunque tengan más repercusión festiva que competitiva.
El principal postor para fichar a Vinicius es la Premier League, donde fluye el dinero y las economías de sus principales clubes tiene capacidad para afrontar fichajes millonarios. Todos los grandes están interesados en el brasileño, pero ninguno ha dado todavía el paso de hacer una oferta formal, pero eso puede cambiar en los próximos meses.
Chelsea y PSG
El Chelsea está dispuesto a ofrecer al Real Madrid 150 millones de euros para llevarse al brasileño, según desvela ‘Caught Offside’. Planifica un proyecto en el que quiere juntar al madridista junto a Joao Pedro y Estevao para fortalecer su ataque. El equipo londinense, actual campeón Mundial de Clubes, ha invertido esta temporada 244 millones de euros en fichajes. El que más de la Liga inglesa.
Por otra parte, el PSG también sigue al detalle la situación del brasileño. Es difícil que Luis Enrique dé el visto bueno a su aterrizaje en París, pero nadie descarta en Francia que pueda desquitarse del Madrid llevándose al brasileño. Algunas fuentes apuntan a que le abriría las puertas si llega gratis en 2027, sobre todo si el asturiano deja el equipo. También, que estaría dispuesto a satisfacer sus demandas económicas.
