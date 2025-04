Solo la Champions puede salvar a Ancelotti

El Real Madrid entra en la recta final de la temporada con opciones a ganar los tres títulos por los que pelea, pero su decepcionante rendimiento por la falta de fútbol hace que pocos confíen en sus posibilidades.

En la Champions tiene que remontar un 3-0 ante el Arsenal; en la Liga se ha dejado 14 de los últimos 24 puntos disputados y en la Copa del Rey se medirá a su bestia negra esta temporada, el Barcelona.

No saben a lo que juegan

Al margen de las opciones que tenga, el Real Madrid siempre es imprevisible y tiene armamento suficiente para ganar a cualquiera, queda en la retina de los seguidores madridista la pobreza futbolística de la que está haciendo gala durante toda la temporada.

Esa falta de fútbol, de un plan de equipo para hacer frente con garantías cada partido, es la gran amenaza que persigue a Ancelotti.

La afición está cansada no de Ancelotti, pero sí de ver a su equipo perdido en el campo, sin ideas y sin un plan de juego salvo dejar los partidos en manos de la improvisación.

Un equipo que tira los primeros tiempos, que se pierde en el campo sin saber a lo que juega y que solo reacciona cuando los marcadores son adversos a través del talento de sus futbolistas, que meten una marcha más. Pero lo hace campo a través, sin un camino marcado para remontar marcadores.

Florentino Pérez decide

El futuro de Ancelotti está cuestionado. Se asegura que cumplirá el año de contrato que le queda si gana la Liga o la Champions, porque solo la Copa no certifica su continuidad.

Pero la imagen del equipo es tan mala que incluso ganando la Liga podría tener problemas para seguir la próxima temporada. “A mí no me parece que la persona más importante de este club esté cansada. Es lo que importa, está conmigo, me ayuda, el resto me da igual”, aseguraba el lunes refiriéndose a Florentino Pérez.

El presidente del club es exigente, infalible si es necesario y más si el público empieza a señalar al palco por las pobres sensaciones que transmite el equipo.

Solo la Champions garantizaría su continuidad, misión complicada con esa remontada obligada ante el Arsenal. Eso y que refuerce una plantilla descompensada, motivo principal que ha provocado que el italiano no haya podido hacer el mismo trabajo que en las tres últimas temporadas.