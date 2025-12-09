Así es el CF Talavera, rival del Real Madrid en dieciseisavos de Copa: estadio, división y jugadores

Con el gol de Koundé en la prórroga de la final de la pasada temporada como último recuerdo, el Real Madrid regresa a la Copa del Rey con la intención de tener un desenlace más feliz esta campaña.

Exentos de participar en el torneo por ser uno de los cuatro equipos que disputa la Supercopa de España, los blancos entraron en el sorteo de dieciseisavos. Definidos los cruces, la fortuna ha deparado que el conjunto madridista se enfrente al CF Talavera.

Se trata de un club que milita en Primera RFEF, donde actualmente ocupa la 20ª plaza en el grupo 1. El partido se disputará en el estadio Municipal de Fútbol del Prado con capacidad para 5000 espectadores. El resultado de la eliminatoria se decidirá entre el 16 y el 18 de diciembre, fechas en las que los equipos que todavía participan se jugarán el pase a los octavos de final.

No está siendo una buena temporada a nivel deportivo para el club, que se encuentra en este momento colista y que suma seis derrotas consecutivas. Antes de llegar a este partido, el Talavera eliminó al Rayo Majadahonda (1-4) y dio la sorpresa ante el Málaga (2-1), con un doblete de Sergio Montero.

Hace apenas unos días, el club cambió de técnico, con la llegada del argentino Alejandro Sandroni para sustituir a Diego Nogales, que no logró sacar lo mejor del equipo esta campaña.

El máximo goleador del equipo es el argentino Gonzalo Di Renzo, que suma 3 goles en Primera RFEF y otros 2 en Copa del Rey. La plantilla también cuenta con futbolistas como Fran Rodríguez, lateral derecho que salió de la cantera del Real Madrid y que jugó en Segunda con el Real Zaragoza y el Almería, David Cuenca, que también estuvo en la cantera del equipo blanco o Arturo Molina, que jugó en el Castilla una temporada.

En el último partido ante el Arenteiro, el once inicial del Talavera estuvo formado por Jaime González en portería, Edu Gallardo, Sergi Molina, Álvaro López y David Cuenca en defensa, Nahuel Arroyo, Pitu Doncel, Pedro Capó, Montero en el centro del campo y Valen Gómez y Di Renzo arriba.