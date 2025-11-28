Cesc no pierde la esperanza: "No descarto que Nico Paz esté aquí el año que viene"

Nico Paz sigue en racha en la Serie A. El argentino volvió a mojar el fin de semana pasado en la goleada por 1-5 del Como al Torino y en Madrid todos los focos están pendientes de él.

El jugador nacido en Tenerife, pero internacional con la selección albiceleste, está en el mejor momento de su corta carrera. Con solo 21 años ha marcado cinco goles y cuatro asistencias en 12 partidos de liga. De hecho, los de Cesc Fábregas están sextos en plena lucha por entrar en las plazas de la UEFA Champions League.

Con estos grandes números, muchos grandes equipos de Europa se han interesado en el joven mediapunta. Pero el Como sabe que, a pesar de que el futbolista es de su propiedad, depende de lo que decida el Real Madrid, ya que los blancos se guardaron unas opciones de compra muy asumibles y un 50% de una futura venta.

Fábregas sabe de todo esto y sabe que los italianos tienen muy complicado retener al argentino, pero confía en que Nico pueda estar más tiempo en Como: "¿Los rumores sobre Nico Paz y el Real Madrid? Nada que decir. Es jugador del Como; estará con nosotros; luego dependerá de lo que decida el otro equipo. No descarto que Nico también esté aquí el año que viene", expresó en rueda de prensa.

"Es ambicioso, puede hacer una gran carrera futbolística, pero ¿por qué no puede hacerlo aquí en el Como? Nos ha ayudado a crecer y viceversa. Se nota. La felicidad de una persona se ve en sus ojos, y creo que se siente feliz y cómodo aquí ahora mismo", añadió el catalán.

Nico Paz debutó en el Real Madrid-Braga de la Champions 2024 / EFE

El Real Madrid tiene dos opciones con Nico Paz, pero su situación es muy ventajosa. Si los blancos reciben una gran oferta, solo deberán recomprarlo por nueve millones este verano o 10 el siguiente y se quedarían el 100% de la operación. Mientras que si deciden que el argentino puede ser importante para el proyecto de Xabi Alonso, tendrían un jugador top por solo nueve millones de euros.