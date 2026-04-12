Cesc gusta mucho al Real Madrid: "Me han dicho que no aguantaría ni un día ahí"

El banquillo del Real Madrid se ha convertido en terreno pantanoso para los entrenadores. En los últimos meses, hasta tres técnicos han dirigido al primer equipo blanco y ninguno ha logrado buenos resultados con la plantilla actual.

Un mito como Carlo Ancelotti se despidió del club con una temporada para olvidar. La llegada de Xabi Alonso parecía que pondría las cosas en su sitio, pero terminó siendo víctima de una guerra interna marcada por un ambiente tóxico que terminó con el del Bayer Leverkusen despedido tras caer en la Supercopa de España ante el Barça.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

Mientras el club decidía que rumbo tomar en el banquillo, Álvaro Arbeloa ocupó el cargo, a priori de manera provisional. Unos meses después, la realidad es que las opciones de continuar del actual entrenador son casi nulas y pasan por un milagro en la Champions League, donde para empezar deberían remontar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

En medio de este contexto, el periodista Mario Cortegana ha revelado que en la lista de candidatos que tiene el conjunto blanco se encuentra un nombre llamativo: Cesc Fàbregas.

"Cesc y su staff estuvieron en el Bernabéu para ver el Madrid - Bayern", explicó el corresponsal de The Athletic en el canal de Rubén Martín. "Sé que gusta, pero gente que conoce muy bien a Cesc y al Como me decían que no aguanta ahí ni un día. Gusta como otros entrenadores jóvenes. Está en la misma línea que estaba Xabi Alonso en su momento", añadió.

A pesar de la información, Cortegana dejó claro desde un principio que las opciones de que Cesc entrene al Madrid son escasas por el estilo del técnico: "Es más Xabi Alonso que Ancelotti".

Cesc Fàbregas está haciendo una gran labor en el Como / EFE

Desde que llegara al Como, Fàbregas ha dejado gratas impresiones como técnico. Su habilidad para manejar contextos tácticos, su liderazgo y su capacidad para sacar el potencial de los jóvenes futbolistas son tres virtudes que todos los grandes buscan.

No cabe duda de que el exfutbolista del Barça entrenará en algún momento a un equipo que opte a todos los títulos. Sin ir más lejos, siempre ha sido mencionado como una de las alternativas a dirigir al conjunto blaugrana una vez termine la era de Hansi Flick, así como también para el Arsenal post-Arteta.