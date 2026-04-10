Cesc Fábregas quiere pescar otro 'Nico Paz' en el Real Madrid

El Real Madrid se ha especializado en los últimos años en sacar provecho económico de los futbolistas de su cantera, pero sin perder el poder sobre ellos. Algunos ejemplos claros son el de Víctor Muñoz, Chema Andrés o Nico Paz. Precisamente, este último es uno de los que más suena para volver al conjunto blanco tras unas grandes temporadas en Italia.

El Como de Cesc Fàbregas ha conseguido crear a una estrella con el exjugador blanco. Nico se ha convertido en un hombre clave para el conjunto italiano y un habitual para Scaloni en la selección. El Madrid no falló en las negociaciones y se guardó unas muy fáciles cláusulas de recompra para mantenerlo bajo control si el futbolista mejoraba mucho. Seguramente, este será el futuro del argentino este mismo verano.

Según informó el periodista italiano Nicolè Schira, el Como de Cesc Fábregas se ha vuelto a interesar por otro jugador de la cantera blanca y espera repetir la 'fórmula Nico Paz'. El elegido por el exjugador del Barça sería Daniel Yáñez. El extremo blanco es uno de los jugadores más prometedores del Castilla.

Cesc Fàbregas y Nico Paz, en un partido del Como 1907 en la Serie A / EFE

Por ahora no se han realizado acercamientos formales por el jugador, pero está en el radar del Como tras su debut con el primer equipo. El gaditano jugó 32 minutos en la victoria blanca ante el Elche y se estrenó de la mejor manera en el Bernabéu: con una asistencia a Dean Huijsen. Su debut fue en una de las épocas de más lesiones para Arbeloa, pero el extremo se ganó un puesto para debutar en el campo merengue.

En el Castilla es un jugador muy importante para Julián López de Lerma y siempre suele formar parte del once titular. Lleva cuatro tantos y tres asistencias en Primera Federación, mientras que en Youth League ha marcado dos y dio también tres asistencias.

Nico Paz no es el único canterano blanco que 'pescó' Cesc Fábregas en Madrid. Este verano también fichó a Jacobo Ramón en una fórmula muy similar a la del argentino. El Madrid vende al canterano por una pequeña cantidad de dinero, pero se guarda unas opciones de recompra dependiendo de la temporada en que se le vuelve a fichar y un tanto por ciento de una futura venta. Así los blancos ingresan dinero, siguen controlando el futuro del jugador y potencian al futbolista al jugar en primera división.