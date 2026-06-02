César Romero de la Osa, abogado: "Florentino Pérez quiere cargase el Real Madrid y los socios van a vender su alma al diablo"

Florentino Pérez sorprendió a todos tras anunciar en rueda de prensa que iba a convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid, aunque avisó a navegantes: "No voy a dimitir... nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual". Lo que muchos esperaban de su comparecencia ante los medios era que el mandatario del club hiciera autocrítica tras estas dos temporadas en blanco. Sin embargo, no fue así. En lugar de ello, desafío a la prensa y poco más.

Aunque, lo que hizo fue nombrar a su posible contrincante pensando que no se iba a presentar, pero Enrique Riquelme, fundador de la compañía COX Energy, decidió dar un golpe encima de la mesa y presentarse para ocupar la silla de Florentino.

En estos días de campaña, el empresario de energías renovables ha criticado el modelo de gestión del expresidente, tanto a nivel económico como deportivo. Mañana, Riquelme acudirá a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para dar conocer su proyecto, con el objetivo de ganar las elecciones, que se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.

Esta mañana, 'El Mundo' ha informado que Florentino está contemplando la opción de traspasar el "negocio del fútbol" a una nueva filial y vender un porcentaje minoritario de esta a un inversor financiero. Con este nuevo modelo de gestión, el Real Madrid quedaría como la sociedad hólding de la que dependería directamente de la filial, lo que supondría seguir en manos de sus cerca de 100.000 socios.

Enrique Riquelme: "Estas elecciones son directamente un referéndum sobre la venta del Real Madrid" / Archivo

Es una decisión que ya está trayendo mucha cola y César Romero de la Osa Martínez, abogado especialista en asesoramiento jurídico a empresas, ha puesto en duda el nuevo modelo de gestión que quiere llevar a cabo Florentino durante los próximos años en el club.

Florentino Pérez, en campaña electoral. / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

El experto en derecho ha compartido su punto de vista al respecto a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter. En primer lugar, ha mencionado que "todo el mundo clamando contra las SAD por la vuelta al asociacionismo, y resulta que Florentino quiere cargarse el Real Madrid vaciándolo de contenido".

Por otro lado, el abogado sevillano ha señalado que si Florentino gana las elecciones, que es lo más probable, "el club sería dueño de la empresa que gestionaría el equipo de fútbol".

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Es una decisión que no acaba de ver con buenos ojos y, por eso, el abogado especialista en asesoramiento jurídico a empresas ha sentenciado diciendo: "Los socios del Real Madrid sabrán, pero van a vender su alma al diablo".