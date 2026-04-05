El cerrojo de Arbeloa para sobrevivir al Bayern de los 100 goles

Incluso tras la resurrección de marzo, el Real Madrid siguió engordando estadísticas en una de las peores temporadas recientes que se recuerdan. Solo la Champions puede remendar el camino de un equipo que ha encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos siete partidos de una Liga que ha tirado. Contra el Bayern, todas las opciones pasan por volver a un fútbol reactivo y soldar las grietas atrás.

La apisonadora ofensiva bávara

La situación del Madrid encierra muchas paradojas. A pesar de la citada racha, el equipo blanco es el menos goleado de Primera, con 28 tantos. Uno menos que el Barça, un registro sostenido por el sólido inicio defensivo con Xabi Alonso, al que le bastaba el alimento de Mbappé arriba para cerrar el sistema atrás. La baja de Courtois, un seguro de vida, no ha hecho más que agravar el descontrol.

Harry Kane, un artillero letal en el Bayern Múnich / EFE

En Champions, el Madrid ha encajado 14 tantos, una cifra que no es exagerada si se tiene en cuenta que ha tenido que pasar una repesca. Por contextualizarla, el Atlético ha recibido 24 goles, solo por detrás del Qarabag y empatado con el Brujas, al que eliminó; y el Barça ha encajado 17. Ahora bien, su rival, el Bayern, solo ha concedido 10 tantos, y otro de los grandes favoritos, el Arsenal, apenas cinco. Sabe Arbeloa que la supervivencia del Madrid pasa por ahí.

Porque dos de los equipos más goleadores del torneo son el Bayern, con 32 tantos, y el PSG, líder con 34. Los de Luis Enrique serían el hipotético rival del Madrid en semifinales si ambos resolviesen sus eliminatorias. Las cifras del conjunto de Kompany en una Bundesliga que tiene prácticamente encarrilada asustan: con los tres goles de la remontada exprés ante el Friburgo, el Bayern ya ha superado los 100 tantos en la competición alemana.

Militao, titular por delante de cualquiera

Ante este panorama, el encuentro ante el Mallorca terminó de despejar las dudas que Arbeloa pudiera tener. Militao, incluso tras varias lesiones graves encadenadas, sigue siendo un central con más recursos que Huijsen a día de hoy. Por ello, el Madrid volverá a su vieja pareja de seguridad, formada por Rüdiger y el brasileño, para frenar la apisonadora bávara que integran Kane —quien “jugaría en silla de ruedas”, según Kimmich—, Luis Díaz o Michael Olise, entre otros.

Militao celebra con Bellingham su gol contra el Mallorca. / CATI CLADERA / EFE

El Madrid sabe que su vida en la Champions, el único título que le queda esta temporada, pasa por ponerse por delante ante el Bayern y obligarle a asumir toda la iniciativa. Un escenario que se considera clave, ya sea con un 1-0 temprano o a lo largo del partido. La idea en Europa es clara: resistir atrás y castigar a la contra a los de Kompany, que sufren especialmente en ese contexto, aprovechando la vulnerabilidad de sus laterales. De nuevo, como ante el City, abandono del fútbol propositivo en favor de una propuesta reactiva con Vinicius y Mbappé al frente.

La puesta en escena frente al City se toma como referencia, al igual que el recuerdo de eliminatorias pasadas ante un Bayern al que el Madrid le ha tomado la medida en la última década, después de haber sido su bestia negra en los años de sequía que le llevaron a pasar 32 años sin ganar una Copa de Europa.

Más allá del cerrojo central, Tchouaméni abrigará al equipo por delante, y Thiago Pitarch, por mérito y energía, volverá a ser de la partida. En los flancos, gran responsabilidad para Trent, sin competencia, pese su nivel, en la derecha, mientras que en la izquierda persiste la duda: ni Fran García ni Carreras convencen para frenar a Olise, por lo que ese costado puede convertirse en una de las claves de la eliminatoria.