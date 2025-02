Cerezo se rinde a Florentino: "El mejor presidente en la historia del Madrid"

Enrique Cerezo acostumbra a decir lo que piensa en todo momento y volvió a dejar algunas afirmaciones para analizar durante su entrevista en 'El Partidazo de Cope'. Habló sobre el partido de Copa del Rey ante el Barça, sobre el futuro de Griezmann y sobre Florentino Pérez, al que elogió en repetidas ocasiones.

"Florentino es un gran presidente. Yo creo que es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en su historia. Es un hombre que lucha por su trabajo, lucha por su club y lucha por sus jugadores. Eso es lo que tenemos que hacer todos los presidentes de este país", sentenció Cerezo de manera contundente.

A pesar de la rivalidad que existe entre los dos clubes, el presidente del Atlético de Madrid siempre ha dejado en evidencia su buena relación con Florentino Pérez, al que respeta profundamente. Sin ir más lejos, en la previa del partido ante el Barça en Copa del Rey, Cerezo volvió a halagarle: "Es un gran presidente y tiene un gran club que se merece todos los respetos".

Otro de los temas que trató el directivo del Atlético de Madrid fue el del futuro de Antoine Griezmann. "¿Si se irá cuando acabe la temporada? Pues no lo sé. Para nosotros Griezmann es el estandarte del Atlético de Madrid. Es un jugador magnífico y maravilloso. Realmente no sé lo que piensa, pero dudo que se quiera marchar. Nunca he hablado con él de eso".

Además, Cerezo también se mojó sobre los polémicos tweets del club en sus redes sociales oficiales: "La verdad que no tengo twitter y en la prensa solo leo los titulares. En viñetas y cosas de esas no me fijo. Real Madrid TV tampoco la veo mucho, entre otras cosas porque no veo tampoco mucha televisión".