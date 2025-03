Cerezo: "Tengo imágenes en las que Julián ni roza el balón"

El Atlético de Madrid sigue indignado por el gol anulado a Julian Álvarez durante la tanda de penaltis que resolvió la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Enrique Cerezo, presidente del club colchonero, atendió a los medios de comunicación en la entrada al restaurante De María, escenario de la comida de directivas previa a la visita del FC Barcelona al Metropolitano.

Mientras Joan Laporta no respondió ninguna pregunta en su llegada a las tres menos cuarto, Cerezo no pudo ser más contundente unos 20 minutos después. Afirmó que tiene imágenes que demuestran que Julián Álvarez "ni rozó el balón". "Solamente vio bien la jugada el que está en el VAR. Yo, que tengo las imágenes que ha mandado la UEFA, no veo que toque el balón. Tengo imágenes en las que es que ni lo roza. El primero que se enfada soy yo", declaró.

"Sabéis como funciona la UEFA y las instituciones deportivas: el resultado es el que es cuando se acaba el partido y no lo ha movido nadie nunca que yo sepa. ¿Para qué te vas a gastar en intentar hacer lo que sea? Lo estamos haciendo, pero el resultado no lo moverá nadie", explicó para justificar por qué el Atlético no ha impugnado el partido.

"La afición está tan cabreada y molesta como lo estoy yo. La afición del Atlético, sufridora de muchísimos asaltos en nuestros 125 de existencia, debe saber que aunque protestemos y denunciemos, que lo hacemos, el resultado no se va a mover. Hemos conseguido que la institución que controla el reglamento intente cambiar esa situación que se dio", lamentó, resignado, Cerezo.

El máximo mandatario del equipo rojiblanco insistió en que “el VAR ni me interesa ni me gusta" porque "es una herramienta nefasta para el fútbol aunque reconozco que a veces nos ha beneficiado". "Es una herramienta mala que no tiene ningún sentido. Vino para garantizar la justicia en el fútbol, no lo está haciendo y está dejando al árbitro en situaciones en las que no tiene límite”, argumentó.