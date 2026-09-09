Cerezo: "El caso Julián está cerrado, la persona sufre después de lo que ha pasado"

Enrique Cerezo quiso poner punto final este miércoles a uno de los asuntos que más polémicos del verano. El presidente del Atlético de Madrid aseguró desde Liverpool que el futuro de Julián Alvarez ya no es un tema de debate en el club y reconoció que los últimos acontecimientos han afectado al delantero argentino.

"Yo le veo bien, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad que la persona sufre y uno está preocupado, pero yo creo que la recuperación es buena y cuando crea conveniente el míster saldrá a jugar. El caso Julián está cerrado", explicó Cerezo ante los medios presentes.

Enrique Cerezo y Joan Laporta, en el palco del Metropolitano / EFE

El dirigente quiso transmitir así tranquilidad respecto al estado del atacante, cuya situación ha generado muchas noticias en el inicio de temporada. Cerezo considera que su evolución es positiva y deja en manos de Diego Simeone la decisión sobre cuándo volverá a competir.

Las palabras del presidente llegan horas antes de que el Atlético afronte en Anfield su estreno en la nueva edición de la Champions League. Un escenario que Cerezo conoce bien y en el que el conjunto rojiblanco ya ha vivido todo tipo de resultados. "Ya hemos jugado muchas veces con ellos y las sensaciones siempre son buenas. Aquí hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado. Nosotros siempre salimos a ganar y espero que ganemos para empezar bien la Champions", señaló.

Simeone y Julián, en un partido de la temporada pasada / EFE

Cerezo afronta una Champions especialmente ilusionante para el Atlético, ya que el Metropolitano será la sede de la final. El presidente rojiblanco no escondió que ese factor supone una motivación adicional para el equipo: "Estamos contentos y orgullosos de que la final sea en nuestro estadio, nos obliga a intentar ganar todo para estar en esa final".

El dirigente también se acordó de Marcos Llorente, uno de los grandes protagonistas del Atlético en sus anteriores visitas a Anfield. "Ojalá. Yo lo veo muy bien, está en un momento fenomenal y es posible que lo pueda hacer, ¿por qué no?", afirmó Cerezo sobre el centrocampista, que ha marcado cuatro goles en el estadio del conjunto 'red'.

Por último, Cerezo valoró la situación del fútbol español y la diferencia que, a su juicio, continúa existiendo entre Real Madrid y Barcelona y el resto de los clubes. "La distancia respecto a los grandes siempre está, pero lo que queremos es ganar allá donde juguemos", concluyó.