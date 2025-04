El CEO del Leverkusen confirma que Xabi Alonso puede irse al Real Madrid cuando quiera

"Tenemos un acuerdo de caballeros por el que si viene un equipo en el que él haya jugado, nos sentaríamos a hablar y no le pondríamos impedimento. Él ha jugado en el Bayern, en el Liverpool, en el Real Madrid y en la Real Sociedad. A lo mejor viene la Real Sociedad...". Con una sonrisa en la boca y rodeado de más de 30 medios, Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, confirmó en los Premios Laureus la información adelantada por El Periódico. Si se cumple el acuerdo que han negociado Xabi Alonso y el Real Madrid, el vasco será el sustituto de Carlo Ancelotti en el Real Madrid.

"La decisión tiene que ser en las próximas tres o cuatro semanas, no podemos esperar a final de temporada. Antes de que acabe la temporada lo sabremos", aclaró Carro, asegurando que en el conjunto alemán tiene "un staff muy profesional" para planificar el siguiente curso. "Yo estoy tranquilo porque la relación nuestra con Xabi Alonso es muy buena. Somos conscientes que en el fútbol puede haber situaciones que haya cambios en un club que afecten a otros. La realidad es que estamos preparando la temporada que viene con él", aseguró el ejecutivo español.

"Me gustaría que el Real Madrid ganase todas las competiciones"

Ahora mismo, el mayor problema del Leverkusen, en una temporada que han sufrido el lógico rebote del éxito que les ha permitido estar en los Premios Laureus, son los plazos. "La decisión tiene que ser en las próximas tres o cuatro semanas, no podemos esperar a final de temporada. Antes de que acabe la campaña lo sabremos", afirmó Carro, para poner claridad sobre una situación complicada como la que plantea el Mundial de Clubes. Un torneo a medio camino entre dos cursos que planteaba una solución de interinidad al frente del Real Madrid.

"Si hubiera un interés de otro club y él estuviera interesado en irse, tenemos una relación que habría que hablarlo. Nuestro deseo sería que siguiese. Me gustaría que el Real Madrid ganase todas las competiciones en las que participa porque entonces no habría estas discusiones", afirmó, insistiendo en un sentimiento que ya expresó ante los medios alemanes hace unas semanas.

"Han sido eliminados de la Champions pero pueden ganar la Liga y la Copa. Podemos especular mucho, pero ahora mismo no hay nada", añadió, consciente del interés confirmado y negociado que existe por parte del Real Madrid. Un club con el que el Leverkusen mantiene una buena relación, al igual que a título personal Carro con los directos del equipo blanco. El CEO del Leverkusen se encontró con Florentino Pérez en los Laureus, porque ambos clubes están nominados a mejor equipo.

Carro da por perdido a Tah: "Le pregunto todos los días a qué club irá"

"Hemos tenido algún jugador cedido en Leverkusen, hemos hablado de muchos jugadores en el pasado. Hay una relación fluida y entre dos clubes que se respetan", dijo sobre el vínculo que le une con el conjunto blanco. El Leverkusen vivirá un verano movido, con varias carpetas abiertas. Entre ellas las de Florian Wirtz y Jonathan Tah, dos pilares del conjunto que conquistó el doblete de liga y copa la temporada pasada.

Sobre el primero se mostró confiado de poder contar él en la temporada 2025/2026: "Tiene contrato con nosotros hasta el 2027. Yo creo que el año que viene jugará con nosotros a no ser que llegue una oferta que no podamos rechazar y que él quiera ir". Es una de las piezas que encajaría en el Real Madrid, sea o no con Xabi Alonso, debido al déficit que tiene la entidad en la creación de juego.

Al que el Leverkusen da por perdido, porque así lo ha expresado en la prensa germana, es a Jonathan Tah, relacionado con el Barça. Ha anunciado que no renovará y que se irá libre este mercado estival. "Le pregunto todos los días en el vestuario y le pregunto si ha firmado en algún sitio. Me ha prometido que antes de firmar no lo contaría. Seríamos los primeros en saberlo", dijo el capitán de un barco que tendrá que reconstruirse para seguir compitiendo en la primera fila de la Bundesliga. Pero, como explicó comprometido y resignado Carro, tendrá que ser con o sin Xabi Alonso, "porque somos un club con una sólida estructura profesional".