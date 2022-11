El Celtic, un rival asequible para rebajar las dudas

La visita de la cenicienta del grupo es una gran ocasión para que el Real Madrid se reencuentre con la victoria Tchouaméni y Hazard no entraron en la convocatoria, mientras que Benzema sigue renqueante

El Real Madrid afronta este miércoles (18.45 horas) el último partido de la fase de grupos de la Champions League con el doble objetivo de reencontrarse con la victoria y asegurar la primera plaza de su grupo, que le permitirá gozar de unos octavos de final teóricamente más cómodos y con el factor campo a su favor. Todo dependerá de la versión que ofrezca esta tarde frente a un Celtic que no se juega nada y que ha sido la cenicienta de un grupo que no ha exigido demasiado al equipo de Carlo Ancelotti.

Las dudas asaltan al equipo madridista tras sus dos últimos tropiezos ante el Leipzig y el Girona. Aunque la polémica arbitral enmascaró el último empate, lo cierto es que los blancos han levantado el pie del acelerador con el Mundial a la vuelta de la esquina y Ancelotti tendrá que darle una vuelta al once inicial para tratar de reactivar al grupo.

No le ayuda precisamente los problemas físicos que arrastran dos jugadores clave en su esquema como Aurelién Tchouaméni y Karim Benzema. El centrocampista seguirá un día más de baja, según confirmó ayer el técnico italiano, mientras que el delantero podría estar a su disposición, aunque todo dependerá de sus sensaciones. De momento, forma parte de la convocatoria. Benzema, que se ha perdido los últimos tres compromisos de su equipo, se volvió a ejercitar al margen del grupo en el entrenamiento de ayer, así que es poco probable que salga de inicio. Habrá que ver si Ancelotti fuerza su presencia una vez arrancado el partido en función de las necesidades del equipo.

Tampoco está en la convocatoria el belga Eden Hazard, al que unas molestias musculares de última hora le impidieron participar en la última sesión preparatoria. En su caso, no se trata de un problema para el técnico madridista, que apenas cuenta con el extremo.

5 DÍAS DE MARGEN

Consciente de que el equipo necesita dar un paso adelante y de que dispondrá de cinco días de margen antes de afrontar el siguiente compromiso de Liga ante el Rayo Vallecano, que se disputará el lunes próximo, lo más probable es que el entrenador madridista no reservará efectivos y saldrá con su mejor once posible ante el Celtic.Militao y Marco Asensio apuntan a ser las únicas caras nuevas respecto al equipo que empató ante el Girona. Ambos ocuparían las plazas de Camavinga y Rüdiger, por lo que Fede Valverde retrasaría su posición hasta el centro del campo Kroos tiene muchos números de ser el elegido para ocupar la demarcación de pivote, después de que la apuesta inicial de Camavinga no acabara de funcionar en el anterior encuentro.

SIN OPCIONES

El Celtic llega al Bernabéu sin nada que perder ni ganar. Sin opciones de clasificarse ni siquiera para la Europa League, el equipo escocés solo aspira a romper la mala racha que le persigue en la máxima competición europea, en la que no consigue una victoria desde su anterior presencia en misma en la temporada 2017-2018.

Tras la polémica arbitral del pasado fin de semana muchas miradas estarán puestas en la colegiada francesa Stéphanie Frappart, que será la encargada de dirigir el partido. Será un hecho histórico para el equipo blanco, al que nunca hasta ahora había arbitrado una mujer en competición oficial. Con la sensibilidad a flor de piel por esta cuestión, la presión ambiental será notable en el Santiago Bernabéu.