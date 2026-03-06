Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta - Real MadridDónde ver Celta - Real MadridGavi FlickRashfordAlineación Real MadridFerrero AlcarazClasificación F1Celta - Real Madrid horarioSampaoliAndrés IniestaAston MartinAthletic - Barça horarioAthletic - Barça AlineacionesPróxima carrera MotoGPAntonio LobatoPróximo partido AlcarazRestaurante SuárezUFC 326 horariosArnold Classic 2026Dónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En directo

En directo

LaLiga

Celta - Real Madrid: polémica y reacciones en directo

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Celta - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Arbeloa, ante el Getafe

Arbeloa, ante el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL