En directo
LaLiga
Celta - Real Madrid: polémica y reacciones en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Celta - Real Madrid de LaLiga EA Sports
Más de 'Latigo' Serrano: "Sorprende la presencia de Brahim. Parece que el que se queja en el sofá gris acaba teniendo premio".
"Pizarro Gómez (árbitro de la acción de Rüdiger y Rico) no merece un neverazo, merece que le quiten la licencia".
'Látigo' Serrano, en el canal de Rubén Martín: "Viendo sus minutos, Carvajal está para el Corazón Classic Match y no está para jugar un partido de fútbol profesional. Víctor Múñoz le retiró del fútbol".
Antonio Esteva, en Real Madrid TV: "El factor Brahim será importante en este partido".
¡Buenas noches y bienvenidos al directo de todas las reacciones del Celta - Real Madrid! Aquí podrás seguir todo lo que se diga en los medios de comunicación sobre el partido de Liga.
- Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou
- La postura del Barça sobre el fichaje de Vlahovic como sustituto de Lewandowski
- El Barça, atento a la gran subasta por Fisnik Asllani
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'No teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo y jugaba con cartas de Pokémon de un euro
- El central zurdo que Deco tiene en la agenda del Barça para verano
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Ni Lamine Yamal ni Raphinha: este es el compañero más difícil de regatear para Bardghji
- ¿Por qué le han invalidado 598 firmas a Marc Ciria?