Celta - Real Madrid hoy: Horario y dónde ver por TV y en directo el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid afronta una salida complicada en Balaídos en un momento delicado de la temporada. Los de Arbeloa llegan al duelo tras encadenar resultados irregulares en Liga que les han hecho perder terreno en la pelea por el liderato, actualmente en manos del FC Barcelona.

Los blancos necesitan reaccionar si no quieren que la distancia en la clasificación siga creciendo. El conjunto madridista arrastra además una importante lista de bajas por lesión y sanción, lo que ha condicionado los últimos encuentros y obliga al técnico a reinventar varias posiciones del equipo.

Álvaro Arbeloa, en el entrenamiento del Real Madrid / Fernando Villar

El calendario tampoco da tregua. El Real Madrid afronta un mes exigente en el que también deberá centrarse en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, por lo que el duelo en Balaídos aparece como una prueba importante para recuperar sensaciones antes del compromiso europeo.

Enfrente estará un Celta que vive un gran momento de forma. El conjunto gallego, dirigido por Claudio Giráldez, ocupa puestos de competición europea y llega tras una dinámica positiva de resultados que le ha permitido escalar hasta la zona alta de la clasificación.

¿Dónde ver el Celta - Real Madrid por TV y online?

El partido entre Celta y Real Madrid, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se disputará este viernes 6 de marzo a partir de las 21:00 horas en Balaídos.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar LaLiga y las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV, además de LaLiga TV Bar.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Celta y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.