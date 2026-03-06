Celta - Real Madrid: alineaciones probables jornada 27 Laliga EA Sports

El Real Madrid visita Balaídos este viernes (21:00h) para enfrentarse al Celta en el partido que abre la jornada 27 de LaLiga EA Sports, en un momento especialmente delicado para el equipo de Álvaro Arbeloa. Los blancos llegan tras dos derrotas consecutivas en Liga, resultados que les han alejado del liderato y que han permitido al Barcelona abrir brecha en la clasificación.

Último entrenamiento del Real Madrid previo a su partido contra el Celta. / DPA vía Europa Press

Además, el técnico madridista afronta el duelo con numerosas bajas entre lesionados y sancionados, lo que complica todavía más el panorama a pocos días de un compromiso clave en Champions League frente al Manchester City.

La plantilla blanca llega muy castigada físicamente: futbolistas importantes como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Rodrygo Goes, David Alaba o Éder Militão siguen fuera por lesión, mientras que otros jugadores también arrastran sanciones.

En este contexto, el partido en Balaídos aparece como una prueba exigente para un Madrid que atraviesa su momento más crítico del curso. Y aunque desde el entorno del club se insiste en mantener la calma, lo cierto es que terminar la temporada sin títulos ya no parece un escenario tan lejano como Arbeloa cree.

Enfrente estará un Celta en plena dinámica positiva. El conjunto vigués llega sexto en la clasificación tras lograr una gran remontada en Montilivi ante el Girona y quiere aprovechar el impulso para seguir consolidando sus aspiraciones europeas.

Claudio Giraldez, entrenador del Celta / EP

Los de Claudio Giráldez están destacando por un fútbol ofensivo, dinámico y muy versátil, con jugadores capaces de intercambiar posiciones constantemente. Esa movilidad convierte al Celta en un rival especialmente difícil de ajustar en defensa, algo que tratarán de explotar ante su público en Balaídos.

ALINEACIONES PROBABLES DEL CELTA - REAL MADRID:

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Startfelt, Marcos Alonso, Carreira, O.Mingueza; Moriba, Román; Aspas, Borja Iglesias y Swedberg.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Thiago; Brahim, Vinícius.

Con el Madrid obligado a reaccionar y el Celta en uno de sus mejores momentos de la temporada, Balaídos promete un partido intenso para inaugurar una jornada 27 que puede ser decisiva en la pelea por LaLiga.