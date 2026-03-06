En directo
LALIGA EA SPORTS
Celta - Real Madrid: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el equipo de Arbeloa y el de Giráldez en Balaídos
Entre los canteranos del Madrid sorprende la inclusión de Lamini Fati en la convocatoria. El central se estrena en el primer equipo tras ser habitual en el Castilla. El madrileño llegó a Valdebebas hace algo más de un año directo de la cantera del Leganés.
El Celta llega al duelo ante el Madrid en un gran momento de forma tras cuatro victorias consecutivas. Los gallegos eliminaron al PAOK en la UEFA Europa League y superaron al Mallorca y al Girona en Liga
El once de Giráldez para enfrentarse al Real Madrid: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias, Williot
En el resto del 11, pocas sorpresas. Arbeloa tenía pocas opciones para confeccionar el equipo. Repite Tiago Pitarch tras su debut como titular ante el Getafe y Brahim Díaz saldrá en punta por Gonzalo.
Caso curioso el de Fran García que sigue sin tener oportunidades a pesar de las múltiples lesiones en defensa. Arbeloa prefiere a un Mendy que solo ha jugado 1 minuto en Liga esta temporada. Hay que recordar que el salmantino paró la salida del de Bolaños de Calatrava al Bournemouth en enero.
El 11 oficial de el Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.
El Madrid llega con 10 bajas a Balaídos. Los blancos viajaron a Vigo con solo 14 futbolistas de la primera plantilla y Arbeloa tuvo que completarla con siete canteranos.
Alaba, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Militao y Camavinga están lesionados; mientras que Carreras, Huijsen y Mastantuono están sancionados.
El Celta ya fue capaz de sacarle los tres puntos a los blancos en el Bernabéu esta temporada. Una de las derrotas más dolorosas del final de la etapa de Xabi Alonso. Aunque en casa los precedentes no son tan favorables para los gallegos: solo una victoria desde el 2014 en Balaídos.
¡Buenas noches!
¡Hola a todos! El Real Madrid se enfrentará al Celta de Vigo para intentar parar su mala racha liguera. Las dos derrotas consecutivas dejaron muy tocado al equipo de Arbeloa antes de la eliminatoria ante el Manchester City. En SPORT podrás seguir toda la previa y el encuentro en directo.
