Celta - Real Madrid: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Madrid llega con 10 bajas a Balaídos. Los blancos viajaron a Vigo con solo 14 futbolistas de la primera plantilla y Arbeloa tuvo que completarla con siete canteranos.

Alaba, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Militao y Camavinga están lesionados; mientras que Carreras, Huijsen y Mastantuono están sancionados.